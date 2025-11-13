El Archivo de Álava homenajea a sus investigadores más destacados de los últimos 50 años

VITORIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha homenajeado con un panel mural los nombres de los investigadores e investigadoras más destacados del Archivo desde 1976, año en que el centro abrió sus puertas al público en su anterior sede de la Casa de la Cultura de Vitoria-Gasteiz.

La diputada foral de Cultura y Deporte, Ana del Val, ha participado este jueves en el acto de descubrimiento del panel conmemorativo en el Archivo de Álava, donde ha señalado que "la historia no puede escribirse sin archivos, pero tampoco sin las personas que investigan en ellos".

El panel, que se instalará permanentemente junto a la sala de lectura del Archivo, incluye a las personas que más asiduamente han acudido a ella, consultando sus fondos y colecciones durante los últimos cincuenta años.

En el acto han coincidido varias generaciones de investigadores, entre las que se encuentran especialistas vinculados a distintas instituciones académicas, así como numerosos estudiosos independientes que, con sus trabajos, han contribuido a enriquecer el conocimiento de la historia de Álava.

"Este panel deja constancia de que la cultura de Álava les debe un reconocimiento, porque sus investigaciones han hecho del Archivo un espacio útil, dando uso y, por tanto vida, a nuestro rico patrimonio documental", ha destacado Del Val.

Durante el acto se ha entregado un obsequio especial a Juan Vidal-Abarca, José Antonio González Salazar y Ramón Cuesta Astobiza, por haber superado el millar de asistencias al Archivo a lo largo de su extensa y prolífica trayectoria investigadora.

El panel recuerda también a figuras ya desaparecidas, como Micaela Portilla, José Iturrate o Alfonso Otazu, cuyas obras evidenciaron que las fuentes documentales son el fundamento indispensable de todo estudio histórico riguroso.

El Archivo de Álava, que reúne los fondos y colecciones documentales y fotográficas del Archivo Histórico Provincial y del Archivo del Territorio Histórico, se ha consolidado como uno de los principales centros de investigación histórica de Álava y del País Vasco. Cada año, sus treinta kilómetros de documentos sustentan numerosas investigaciones históricas sobre la evolución política, social, económica y artística de Álava.