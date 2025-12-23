Argitan condena el "asesinato machista" en Barakaldo y cree "imprescindible poner el foco en los agresores"

BILBAO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo, Argitan, ha expresado su más profunda condena ante el "asesinato machista" ocurrido en la localidad fabril el pasado domingo y ha considerado "es imprescindible poner el foco en los agresores, en los hombres machistas que no admiten la igualdad y que no admiten que no es no".

Argitan ha convocado esta tarde una concentración ante el Palacio de Justicia de Barakaldo para denunciar este "asesinato machista", en la que han participado más de 200 personas tras sendas pancartas en las que se podía leer en euskera 'Frente a las violencias machistas, ni un paso atrás' y 'Otro asesinato machista en Euskadi'.

Un varón, de 27 años, compañero de trabajo de la víctima, permanece en dependencias policiales tras ser detenido la noche del pasado domingo por su presunta relación con la muerte violenta, según ha confirmado la autopsia, de una mujer de 54 años, que fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda por sus familiares.

Argitan ha recordado que se trata de "segundo asesinato machista que sufrimos en Barakaldo en lo que va de año" y ha advertido que "dos mujeres asesinadas en nuestro municipio evidencian que la violencia contra las mujeres no cesa y que seguimos enfrentándonos a una realidad que pone en riesgo nuestras vidas, nuestra integridad y nuestras libertades de forma constante".

Desde Argitan han insistido en que "la violencia machista es estructural". "La sufrimos en el ámbito público y en los espacios privados, en nuestras relaciones de pareja, en el entorno familiar, en el entorno social y también en nuestros lugares de trabajo", han denunciado, para advertir que "no es un problema puntual ni aislado, es el machismo y un sistema de desigualdad que nos atraviesa de múltiples formas y en todos los espacios y ámbitos de nuestras vidas".

EL FOCO EN LOS AGRESORES

Por ello, para Argitan "es imprescindible poner el foco donde corresponde: en los agresores, en los hombres machistas que no admiten la igualdad, que no aceptan que las mujeres no somos objetos ni estamos para vivir sometidas o sumisas". "Hombres que no admiten que no es no, que no aceptan que no estamos obligadas a satisfacer sus deseos o necesidades", ha añadido.

"Es esta resistencia a la igualdad, este intento de mantener el control y la dominación, lo que sostiene y reproduce la violencia machista contra las mujeres", ha reiterado, para denunciar que "nos agreden, nos acosan, nos violentan y nos matan por el hecho de ser mujeres".

Argitan ha alertado de que "el machismo sigue presente en nuestras vidas y, a pesar de ello, seguimos escuchando cómo se justifican y minimizan las actitudes machistas en nuestro día a día, y cómo se normalizan discursos que cuestionan o niegan directamente la violencia machista y las desigualdades".

Según ha advertido, se trata de "una oleada reaccionaria que intenta infravalorar la violencia que sufrimos las mujeres y las consecuencias devastadoras que tiene". Estos discursos, ha remarcado, "no son inocuos: alimentan la impunidad, deslegitiman a las víctimas y dificultan la respuesta social y colectiva que necesitamos".

Por último, Argitan ha trasladado su cariño y apoyo a la familia, amistades y entorno de la víctima y ha asegurado que seguirán trabajando, "como siempre, para que ninguna mujer tenga que vivir con miedo o sometida, y para que ninguna vida más sea arrebatada por la violencia machista".