Arkabia acogerá una 'performance' audiovisual en directo con música electrónica y visuales en vivo

VITORIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Arkabia, el nuevo espacio cultural de Fundación Vital en Vitoria-Gasteiz, acogerá el 28 de febrero, a las 20.00 horas, una 'performance' audiovisual en directo con música electrónica y visuales en vivo, titulada 'Perarnau IV feat live Drama av set'.

En un comunicado, Fundación Vital ha informado de que las entradas del espectáculo ya se encuentran disponibles, a un precio de 10 euros, en www.arkabia.eus o, presencialmente, en su sede de la calle Postas, números 13-15.

Según ha trasladado, Perarnau IV (música) y Drama (proyecto visual de Zahara) comparten escenario como "dos narradores que conversan mediante sonido e imagen". La música electrónica se entrelaza con proyecciones de cine de archivo y películas de dominio público manipuladas en directo.

Drama reinterpreta fragmentos históricos "para resignificarlos en la era de la posverdad", mientras Perarnau IV responde con capas sonoras que "evolucionan y se deforman en tiempo real", han destacado los propios artistas.

El resultado es "un viaje por las profundidades de la psique contemporánea, una exploración sobre cómo los seres humanos nos estamos convirtiendo en fantasmas que vagan por un mundo desconectado de la realidad y que sólo siente a través de la pantalla del móvil".

La propuesta mantiene la improvisación como núcleo, ya que la música reacciona a los gestos visuales y viceversa, de modo que cada función es única. "En una era de homogeneización extrema, dentro de un sistema que sólo premia lo normativo y lo que complace al mercado, nos inspira especialmente generar momentos irrepetibles, un show que cada vez que se presenta es un viaje distinto, una experiencia visual y musical para vivir en el instante y tomar consciencia de lo fantasmagórica que se ha vuelto la vida en el capitalismo actual", han desarrollado.

A lo largo de cerca de hora y media, el público asiste a un diálogo performativo, una improvisación constante entre dos presencias que se escuchan, se observan y se influyen. La experiencia sucede en una sala en completa oscuridad, apenas iluminada por la pantalla.