Arranca 'Gazteaval', la campaña del programa de avales de acceso a la primera vivienda habitual para jóvenes en Euskadi

Destinado a menores de 40 años cuyos ingresos no superen los 50.400 euros anuales y que compren viviendas de menos de 340.000 euros

BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una llave es el referente gráfico de la campaña de publicidad del programa 'Gazteaval', que facilitará la emancipación a jóvenes de Euskadi mediante el acceso a la primera vivienda habitual con la puesta en marcha de una línea de avales y con el que se prevé movilizar hasta 3.000 viviendas hasta 2029, y que arrancará esta semana en medios on-line y off-line, en busca de un público eminentemente juvenil y potencialmente interesado en esta iniciativa.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, y el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, han dado a conocer este lunes en Bilbao los detalles de esta campaña, junto a representantes de las cuatro entidades que se han adherido al programa: Bankoa Abanca, CaixaBank, Kutxabank y Laboral Kutxa.

Este programa ya está en marcha y las solicitudes pueden realizarse desde ya mismo en las sucursales de dichas entidades financieras o a través de sus canales de comunicación. Estas entidades representan más del 70% de la cuota hipotecaria que se concede actualmente en Euskadi.

"En Euskadi llevamos años desarrollando políticas específicas para la emancipación juvenil como el programa Emantzipa, Gaztelagun o las deducciones fiscales", ha subrayado Melgosa, para añadir que este programa de avales para la compra de la primera vivienda habitual permitirá acceder a personas jóvenes a una financiación de hasta el 100% del valor del inmueble, al eliminar la barrera del ahorro previo y facilitando la emancipación.

DESEO DE VIVIENDA EN PROPIEDAD

Recordando los datos estadísticos del Observatorio de la Juventud de Euskadi, ha destacado que el 90% de los jóvenes vascos que se encuentran en alquiler manifiesta su deseo de tener una vivienda en propiedad, por lo que cree que con este programa de avales se va "por el camino correcto". Este porcentaje ha aumentado progresivamente desde 2015, mientras que la tendencia en estos últimos años ha sido la inversa respecto al porcentaje que muestran su preferencia por el alquiler.

"Contemplamos también esta medida como una herramienta más para hacer frente al reto demográfico que tenemos como país. Necesitamos que las personas jóvenes cumplan cuanto antes con el deseo de emanciparse y desarrollar su proyecto de vida en una primera vivienda", ha hecho hincapié Melgosa.

En el mismo acto, el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, se ha centrado en los aspectos técnicos del programa para recalcar que podrán beneficiarse de este programa las personas menores de 40 años que hayan residido al menos dos de los últimos cinco años en Euskadi y cuyos ingresos no superen los 50.400 euros anuales en caso de solicitante único o 86.400 euros, si son dos solicitantes.

En esta iniciativa pionera a nivel de Gobierno Vasco se establece que el precio de adquisición de las viviendas a financiar no podrá ser superior a 340.000 euros. Uno de los requisitos es que tiene que ser primera vivienda, de cualquiera naturaleza u origen (nueva, 2ª mano, libre, protección pública de promoción privada, autopromoción). El importe global máximo de avales a conceder es de 144 millones de euros y el plazo de solicitudes finalizará en octubre de 2029 o cuando se agote el límite del programa.

PROYECTO DE VIDA PROPIO

"Esta iniciativa no es solo una medida económica o financiera. Es mucho más que eso. Forma parte de nuestro compromiso con uno de los grandes retos de la sociedad vasca: el acceso a la vivienda", ha comentado d'Anjou, destacando entre los objetivos del Gobierno Vasco la necesidad de "avanzar hacia una sociedad más justa, con más igualdad de oportunidades, una Euskadi de futuro en la que quienes vienen detrás tengan las herramientas para desarrollar un proyecto de vida propio, ilusionante y digno".

Este programa innovador es fruto de un trabajo conjunto entre el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, el Departamento de Hacienda y Finanzas, junto al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana.