Arranca en Otxarkoaga la primera cita del año de "Los Domingos de la Bicicleta"

BILBAO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El barrio de Otxarkoaga acogerá este próximo domingo una nueva edición de los "Domingos de la Bicicleta", con una jornada abierta a toda la ciudadanía con talleres prácticos, propuestas familiares y una minibicicletada por las calles del entorno.

La propuesta forma parte de la campaña municipal #BiziBilbaoBizikletaz, que bajo el lema "Cambia de marcha, transforma Bilbao" promueve la movilidad ciclista mediante acciones de sensibilización, formación e información.

Este año la iniciativa recorrerá los distritos de Otxarkoaga, Rekalde, Abando y Deusto tras su celebración durante 2025 en Uribarri, Ibaiondo, Santutxu y Basurto.

La teniente de alcalde y concejala de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, ha sido la encargada de presentar las cuatro nuevas ediciones que se prevén para 2026 en los distritos de Otxarkoaga (10 de mayo), Rekalde (21 de junio), Abando (20 de septiembre) y Deusto (4 de octubre).

Según ha señalado Abete, los Domingos de la Bicicleta "son una iniciativa clave para acercar la movilidad sostenible a todos los barrios de Bilbao, fomentando el uso cotidiano de la bicicleta de una forma accesible, segura y atractiva para toda la ciudadanía".

En sus palabras, "se trata de una propuesta que combina aprendizaje y ocio, pensada para todas las edades, y que refuerza el compromiso del Ayuntamiento con un modelo de ciudad más saludable, amable y respetuoso con el entorno, en línea con la transformación urbana que promueve la campaña #BiziBilbaoBizikletaz".

Se trata de una jornada de actividades didácticas y lúdicas para todas las edades, con el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad.

La jornada comenzará a las 11.00 horas y contará con diversas actividades didáctico-festivas diseñadas para todas las edades y niveles de experiencia con la bicicleta, contará con la colaboración de la Policía Municipal de Bilbao, DYA Bizkaia, Fundación Euskadi, Bilbobus, Bizi Eskola, Bizicletada y Decathlon, que como novedad, dispondrá de un stand dedicado a su servicio de Segunda Vida para facilitar la compra-venta de bicicletas usadas, además de impartir dos talleres de reparación abiertos a todos los asistentes para dar a conocer cómo alargar la vida útil de los productos y ofrecer opciones de práctica deportiva más responsables.

APRENDIZAJE PARA TODA LA FAMILIA

La jornada, que se desarrollará desde las 11.00 horas hasta las 14.30 horas, contará con diferentes espacios diseñados para disfrutar de la bicicleta y aprender sobre su uso seguro.

En este sentido, se ha programado un taller de educación vial impartido por la Policía Municipal de Bilbao para aprender normas de circulación y seguridad, un taller educativo de DYA Bizkaia (bajo el título acércate a la ambulancia y descubre técnicas básicas de Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar RCP) y una ruta guiada que pretende ser un aula pedagógica con un recorrido urbano práctico en "grupo burbuja", guiado por personal especializado.

Además, las niñas y niños podrán disfrutar en una yincana ciclista en formato kukaina, pensada para quienes buscan un reto en clave de torneo, una zona infantil con pintacaras y manualidades, siempre con temática ciclista y habrá un stand de bicicletas de segunda mano; un espacio para comprar, vender o probar bicis.

MÁS CITAS EN 2026

La edición de Otxarkoaga es la primera de los "Domingos de la Bicicleta" en 2026. Durante el pasado año este programa llegó a los distritos de Uribarri, Ibaiondo, Santutxu y Basurto.

Para conocer más sobre los "Domingos de la Bicicleta" y el resto de las actividades de la campaña #BiziBilbaoBizikletaz, se puede visitar la web oficial www.bizibilbaobizikletaz.eus o seguir la iniciativa en redes sociales con el hashtag #BiziBilbaoBizikletaz.