El arrestado en Getxo por delitos contra la libertad sexual de menores es un entrenador del Romo Fútbol Club

BILBAO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este jueves en Getxo (Bizkaia) a un hombre de 30 años, acusado de un delito contra la libertad sexual de menores, tras haberse interpuesto cuatro denuncias. El arrestado es uno de los entrenadores del Romo Fútbol Club, según ha confirmado el propio club vizcaíno.

En un comunicado, Romo Fútbol Club ha salido al paso de las informaciones recibidas de la detención por parte de agentes de la Ertzaintza de uno de sus entrenadores por su presunta implicación en varios delitos contra la libertad sexual de varios menores de edad de esta entidad, para manifestar su "mayor rechazo a tan deleznable conducta".

El Club, en defensa de sus menores, ha puesto en marcha el protocolo interno en la defensa del menor para poder esclarecer y ayudar a la investigación de dichos hechos "lamentables".

Asimismo, ha querido trasladar a las familias y los afectados su "cercanía, solidaridad, apoyo y el acompañamiento necesario para el bienestar de los menores afectados".

Los hechos se encuentran bajo investigación policial, por lo que Romo Fútbol Club ha mostrado su respeto a su desarrollo y ha anunciado que cooperará en toda su investigación, "evitando en todo momento especulaciones y valoraciones precipitadas que puedan interferir el curso de las mismas".

Desde el club han pedido "máxima responsabilidad a la hora de difundir rumores, comentarios e informaciones que puedan herir la sensibilidad de los menores afectados y del propio investigado".

Por último, ha refirmado su compromiso con la protección de todos los menores y adolescentes, la prevención de cualquier forma de violencia y ha asegurado que promueve los espacios seguros de convivencia en todas sus actividades deportivas.

ARRESTO

Según ha comunicado el Departamento vasco de Seguridad, durante la tarde de ayer, cuatro denuncias fueron interpuestas ante la Ertzaintza informando de la comisión de presuntos delitos contra la libertad sexual de menores de edad. Inmediatamente, se procedió a la apertura de la correspondiente investigación para tratar de identificar al presunto autor de los hechos denunciados.

En la mañana de este jueves, los agentes encargados de la investigación han procedido a la detención de un hombre, de 30 años, que carece de antecedentes previos con la Ertzaintza.

El detenido será puesto a disposición judicial en cuanto se finalicen las diligencias correspondientes y la investigación continúa abierta para determinar si pudiera haber más víctimas.