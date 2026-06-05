Arrestado un hombre de 29 años por robar en el interior de una furgoneta estacionada en una calle de Vitoria

Policía Local de Vitoria-Gasteiz
Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ
Europa Press País Vasco
Publicado: viernes, 5 junio 2026 18:13
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VITORIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz ha detenido esta madrugada a un varón, de 29 años, como presunto autor de un delito de robo con fuerza, tras sustraer varios efectos de una furgoneta aparcada en la calle.

Según ha informado la Guardia Urbana, los hechos sucedieron sobre las 2.00 horas, cuando una llamada a la Central de Operaciones alertó de que habían entrado a robar en una furgoneta estacionada en la calle Bueno Monreal.

Los policías se personaron en el lugar y hallaron un vehículo con un cristal fracturado y en su interior a un hombre agazapado que portaba efectos sustraídos del interior del turismo. El propietario se presentó en el lugar y reconoció como suyos los objetos. Una vez le fueron devueltos, se procedió a la detención del presunto ladrón.

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