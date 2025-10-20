Arrestado un hombre por amenazar de muerte con una cadena de eslabones metálica a otro en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron en la tarde del pasado viernes a un hombre, de 53 años, como presunto autor de un delito de amenazas graves, tras advertir de muerte a otro varón con una cadena de eslabones metálica en el barrio de Abetxuko.

Según ha informado la Guardia Urbana, los hechos se produjeron sobre las 16.00 horas cuando una patrulla fue requerida para dirigirse al barrio de Abetxuko, ya que un varón estaba amenazando a otro ciudadano con una cadena metálica.

Los agentes llegaron al lugar y localizaron a dos hombres que estaban discutiendo, por lo que procedieron a separarlos. La víctima indicó a los agentes que, cuando se habían cruzado, le había recriminado al otro una actitud incívica de esa misma mañana.

En ese momento, el hombre negó los hechos, lo amenazó de muerte con una cadena de eslabones metálica y trató de agredirlo con ella, aunque gracias a la rápida reacción de otro vecino de la zona, no lo consiguió.

Los agentes recabaron en el lugar de los hechos más testimonios que corroboraban esa versión. En vista de todo ello, la patrulla procedió a la detención del varón.