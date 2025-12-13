Arrestado en Irun por robar en la furgoneta de un repartidor e intentar clavarle un destornillador

Archivo - Coche de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 29 años ha sido detenido en la localidad guipuzcoana de Irun tras robar en la furgoneta de un repartidor e intentar clavarle un destornillador en un forcejeo que se produjo entre ambos, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Hacia las siete menos cuarto de la mañana de este pasado viernes, un particular dio aviso a SOS Deiak 112 porque una persona estaba pidiendo presencia policial en la calle Alzukaitz de Irun.

Una patrulla de la Ertzaintza se dirigió a esta dirección y encontró a dos hombres en el suelo, según ha explicado, "uno encima sujetando al que estaba debajo". Los agentes procedieron a su identificación y a aclarar lo sucedido.

Al parecer, uno de ellos era repartidor de paquetería y, cuando volvía de realizar una entrega, había sorprendido al otro en el interior de su furgoneta. El presunto ladrón trató de huir pero fue perseguido por el trabajador, que le dio alcance, tras lo que se inició un forcejeo en el que intentó clavarle un destornillador.

Tras este testimonio se detuvo al sospechoso por un delito de robo con violencia. Un teléfono móvil sustraído del vehículo, junto con su soporte, fueron localizados en una zona ajardinada próxima, en la que habían sido arrojados durante la huida.

El detenido, de 29 años, fue puesto este viernes a disposición judicial. Según ha explicado Seguridad, se trata de una persona que a lo largo de 2025 ha sido detenida o investigada por numerosos delitos como robos en viviendas, hurtos y estafas con tarjetas bancarias, "llegando a emplear armas blancas u objetos peligrosos en los últimos incidentes en los que se ha visto implicado".

EN TRES TURISMOS

Por otro lado, durante la madrugada de este pasado viernes, también fueron detenidas dos personas en Irun por robar en el interior de tres vehículos estacionados en la zona de Azken Portu.

Los arrestados fueron localizados en las inmediaciones de los hechos y tenían en su poder diversos enseres procedentes del robo y un martillo para romper cristales que presumiblemente habían utilizado para fracturar las ventanillas de los turismos y, así, acceder a su interior, ha detallado la Consejería. Los detenidos, de 31 y 29 años, pasaron durante la mañana de este viernes a disposición judicial.

Estas actuaciones policiales se han realizado en el marco de las acciones preventivas planificadas en la campaña navideña para paliar los robos y hurtos en la demarcación de la comisaría de la Ertzaintza de Irun.