Arrestado por robar las llaves a su víctima y agredirle violentamente en la cabeza en Vitoria

Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvo el pasado viernes al mediodía a un varón, de 28 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras robarle las llaves de su vivienda a otro hombre, a quien agredió violentamente con un objeto contundente en cabeza y torso.

En una nota, la Guardia Urbana ha informado que los hechos sucedieron sobre las 12.30 horas, cuando una llamada al 092 solicitó presencia policial en una vivienda de la calle Barrenkale, ya que se estaba produciendo una discusión en el rellano del primer piso.

Los primeros agentes en llegar al lugar observaron a un varón en el quicio de la puerta de una vivienda y lo reconocieron de intervenciones anteriores. Al acercarse, descubrieron a otro hombre pidiendo auxilio desde el interior de la misma, con varias heridas sangrantes y claros indicios de haber sufrido agresiones varias.

Tal y como les explicó la víctima, minutos antes, cuando trataba de acceder al portal para acudir a la vivienda de un familiar que reside en dicho inmueble, el otro varón le arrebató las llaves y emprendió la huida hasta su vivienda. Sin embargo, la víctima, le siguió para tratar de recuperarlas y fue agredido violentamente en cabeza y torso con un objeto contundente.

Al tratar de defenderse, se inició un forcejeo que acabó en el interior del domicilio, donde continuó agrediéndolo y le impidió que saliera hasta la llegada de los agentes.

Estos mismos agentes se entrevistaron también con el otro varón y le realizaron un registro superficial encontrando el manojo de llaves de la víctima. En vista de las manifestaciones de ambos y de las lesiones que presentaba el herido, procedieron a la detención del presunto autor de los hechos.