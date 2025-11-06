Arrestados dos hombres en Vitoria-Gasteiz con 280 gramos de cocaína y 4.627 euros

Archivo - Comisaría de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz en Agirrelanda - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron en la mañana del pasado martes a dos varones, de 35 y 36 años, por sendos delitos de tráfico de drogas derivadas de un operativo policial, en el que se aprehendieron 279,56 gramos de cocaína y 4.627,41 euros.

Según ha informado la Guardia Urbana, los hechos sucedieron entre las nueve y las once de la mañana en los barrios de El Pilar y El Anglo, cuando se practicaron las detenciones de los dos varones, que culminaba una amplia investigación policial liderada por la Sección de investigación de la Policía Local.

Tras el registro de un domicilio y sumado al resto de sustancias aprehendidas a lo largo de la investigación, se ocupó la cantidad total de 279,56 gramos de cocaína y 4.627,41 euros. Los varones detenidos han pasado este jueves a disposición judicial.