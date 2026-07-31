Arrizabalaga (PNV) exige Sánchez que cumpla la palabra dada, traspase las competencias y abra la vía a un nuevo estatus

La presidente del GBB, Euge Arrizabalaga, en un acto del PNV en Mutriku (Gipuzkoa) - GBB DE EAJ-PNV

BILBAO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gipuzko Buru Batzar (GBB) del PNV, Euge Arrizabalaga, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que "cumpla la palabra dada", traspase las competencias comprometidas y abra la vía de "un nuevo estatus".

Arrizabalaga ha intervenido este vienes en el tradicional mitin que el PNV celebra en Mutriku (Gipuzkoa) cada 31 de julio con motivo del aniversario de la fundación del partido.

Durante su intervención en el acto político, ha reclamado a Sánchez que cumpla "los acuerdos suscritos, no solo en materia competencial, sino también de cara a abrir una nueva vía para un nuevo estatus". "Lo que pedimos es que se cumpla la palabra dada, lo firmado, no es mucho pedir; que se cumpla en lo relativo al Estatuto, pero también a la hora de abrir caminos para dar forma a un nuevos estatus", ha remarcado.

Con motivo del 131 aniversario de la fundación del PNV, Euge Arrizabalaga ha incidido en que las "claves" de la perdurabilidad del PNV radican en "sus valores y su capacidad para liderar Euskadi".

La dirigente jeltzale ha recordado que Sabino Arana fundó el partido "tras la abolición foral para hacer frente a la asimilación, la misma que resurge en la actualidad, con un lema claro: 'Euskadi es la patria de los vascos'".

Desde entonces, ha subrayado que varias generaciones jeltzales han "sido fieles a esa idea y la han defendido". En este sentido, ha contrastado la larga trayectoria del PNV con "la efímera existencia" de partidos que "no duraron ni una generación". "Ellos desaparecieron, y otros muchos también desaparecerán, mientras el PNV sigue aquí por Euskadi y por su gente", ha enfatizado.

Para Arrizabalaga, "la clave de la vigencia del PNV está en su identificación con las aspiraciones del pueblo al que representa". "Generación tras generación, hemos mantenido y transmitido principios abertzales claros y valores democráticos y humanistas: trabajo, compromiso, justicia social, confianza y sentido de país", ha subrayado.

"El PNV siempre ha defendido la libertad de Euskadi y los derechos de todas y todos los vascos en la guerra, en la dictadura, en el exilio, en la reconstrucción de Euskadi, frente a la violencia, siempre. Este pueblo nos conoce, conoce la trayectoria de cada cual", ha apuntado.

EL LIDERAZGO JELTZALE

A su juicio, la capacidad de "liderar a este pueblo" es la otra "seña de identidad". "Liderar es motivar al pueblo para conseguir los objetivos que todos compartimos. El líder tiene que ir dos pasos por delante, marcando camino y rumbo, siempre mirando al futuro, explicando al pueblo a dónde vamos y por qué, hablando claro, diciendo la verdad, siendo valiente", ha manifestado.

La presidenta del PNV en Gipuzkoa ha asegurado que los objetivos que quieren compartir con la ciudadanía son la "exigencia del reconocimiento de Euskadi como nación a todos los efectos, fortalecer el euskera, que es el corazón de nuestro pueblo", y más "autogobierno para vivir mejor, para tener mejores herramientas con las que afrontar el futuro e ir ganando el espacio de libertad que necesita nuestro pueblo", además de un "nuevo estatus para que no ocurra lo que ha pasado con el Estatuto de Gernika durante estos 47 últimos años".

En referencia a la decisión del PSOE de posponer el cumplimiento de los acuerdos adquiridos en materia de transferencias, ha exigido "el cumplimiento de la palabra dada".

En el mitin, también ha tomado la palabra el presidente de la Junta Municipal de Mutriku, Félix Azpiazu, mientras que el histórico militante Julen Ansorregi ha sido el encargado de izar la ikurriña.

Al acto conmemorativo han asistido los burukides del EBB Markel Olano y Jon Gambra, los miembros del GBB Ane Beitia, Olatz Peón, Jon Olano e Idoia Elorza, además de la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, el presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena, la alcaldesa de Deba, Alazne Txurruka, la alcaldesa de Azkoitia, Ana Azkoitia, y el alcalde de Urnieta, Jorge Segurado.

Joseba Agirretxea, Luke Uribeetxeberria, María Adolores Etxano, Aitor Urrutia y Joseba Egibar, entre otros cargos internos y públicos de PNV, han completado la representación jeltzale.