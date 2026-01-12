La artista Ariana Rac imparte este sábado en Chillida Leku el taller 'Siluetas de algo que creo es materia' - CHILLIDA LEKU

SAN SEBASTIÁN 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ariana Rac, artista residente seleccionada en la convocatoria 'Arte y paisaje 2025', desarrollada junto a Tabakalera, imparte este próximo sábado en Chillida Leku el taller de arte gratuito para adultos 'Siluetas de algo que creo es materia'.

El taller surge como "un eco" del proyecto desarrollado por la artista durante su residencia artística y propone un acercamiento al entorno de Chillida Leku "desde la exploración de sus límites, objetos, texturas y contrastes, entendiendo el espacio no solo como escenario, sino como catalizador de la experiencia artística", han explicado desde el museo guipuzcoano.

La actividad se estructura en varias fases que combinan exploración individual y creación colectiva. Comienza con un recorrido libre por el entorno de Chillida Leku, en el que los participantes registran aquello que les llama la atención mediante fotografías, escaneos de texturas, 'frottage' o dibujos, con el acompañamiento continuo de la artista. En la fase final, cada grupo desarrolla una creación colectiva: un "híbrido" construido a partir de los materiales recogidos.