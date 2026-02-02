La artista Malen Agirre expone 'Figuras sin dibujar' a partir del jueves en Andoain (Gipuzkoa)

Cartel de la exposición. - KATAPULTA

SAN SEBASTIÁN 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La artista vasca Malen Agirre expone 'Figuras sin dibujar' a partir de este próximo jueves y hasta el 7 de marzo en la casa de cultura Bastero de la localidad guipuzcoana de Andoain.

La plataforma Katapulta, impulsada por la Diputación foral de Gipuzkoa para promover el talento local, organiza este muestra que propone un recorrido por el universo pictórico de Malen Agirre, "un paisaje emocional en constante movimiento donde el color, el gesto y la figura humana dialogan desde la sensibilidad y la introspección".

La presentación e inauguración de la exposición tendrá lugar el jueves 5 de febrero a las 18.30 horas y contará con la presencia de la propia artista.

Agirre (1988, País Vasco) creció rodeada de creatividad, influenciada por un entorno familiar en el que el arte y la enseñanza formaban parte del día a día. Es licenciada en Bellas Artes y cuenta con un posgrado en Estampación Digital.