Artzentales ofrecerá un servicio de 'auzotaxi'

Plaza San Miguel de Artzentales. - AYUNTAMIENTO DE ARTZENTALES

BILBAO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Artzentales ofrecerá un nuevo servicio de 'auzotaxi' para mejorar "la movilidad rural" y facilitar el acceso de sus vecinos a los principales servicios del municipio y sus alrededores, según ha informado el Ayuntamiento.

Para poner en marcha esta iniciativa de impulso a "la movilidad sostenible y la cohesión social", se ha abierto, hasta el próximo 4 de junio, el plazo de adjudicación de una licencia para el transporte urbano de personas en turismo.

El servicio tendrá la parada en la plaza San Miguel, junto al Ayuntamiento, y se deberá realizar usando un turismo de nueve o menos plazas. La adjudicación se realizará por procedimiento abierto y se tendrá en cuenta la oferta económica, el conocimiento profesional del conductor, el distintivo medioambiental del vehículo, su antigüedad o su capacidad, entre otros criterios.

El Ayuntamiento de Artzentales ha destacado la importancia de este nuevo servicio que "unirá los barrios dispersos y facilitará el acceso a personas que tienen mayor dificultad para trasladarse y acudir a servicios como una consulta médica".