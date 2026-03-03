La Asamblea del PSE-EE de Santurtzi deja en manos del grupo municipal la decisión sobre la investidura de la alcaldesa

BILBAO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de la agrupación municipal del PSE-EE de Santurtzi ha dejado en manos del grupo municipal la decisión a adoptar de cara al pleno de investidura de la próxima alcaldesa del próximo jueves. El grupo municipal, por su parte, ha dicho que dialogará hasta "el último minuto" sobre las propuestas que le han trasladado ambas formaciones porque no tiene "claro" todavía si respaldar a la candidata jeltzale, Itziar Carrocera, a la de la formación soberanista, Miren Matanzas, o abstenerse.

Según ha declarado a Europa Press la secretaria general de los socialistas en Santurtzi, Itziar Utrera, el debate en la Asamblea, reunida este martes por la tarde, ha sido "profundo" y en ella se han analizado "con rigor" las propuestas de PNV y EH Bildu.

"Nuestro partido es democrático y las decisiones importantes se debaten y se votan donde corresponden, en la Asamblea, y la militancia ha trasladado su confianza al grupo municipal para que, con responsabilidad y pensando en Santurtzi, adopte la decisión definitiva de cara al pleno de investidura", ha indicado.

Según ha apuntado, los socialistas santurtziarras "se deben a los vecinos y vecinas" del municipio, que les dieron su "confianza" en las pasadas elecciones, y lograron cinco concejales. "Nuestro compromiso es con ellos, con las personas, con la estabilidad institucional y las políticas útiles", ha subrayado.

Tras apuntar que el PSE-EE de la localidad tiene su "propio proyecto" en el que lleva trabajando "desde hace años", ha asegurado que seguirán defendiéndolo, "con independencia de cuál sea el escenario municipal que se configure tras el pleno".

"De aquí al pleno, seguiremos actuando con discreción y responsabilidad y la decisión la adoptaremos pensando solo en lo que es mejor para nuestro municiio", ha insistido.

De esta forma, cree que los afiliados, al dejar en manos del grupo municipal la decisión "final" de cara al pleno de investidura, han "confiado" en ellos y les han respaldado. "Nos sentimos totalmente apoyados, nos han dado su confianza para actuar con responsabilidad y es lo que vamos a hacer. Somos una organización seria, creo que estamos avalados por las ejecutivas y por la asamblea", ha manifestado.

Itziar Utrera ha explicado que todavía no tienen "clara" cuál será su posición. "Nosotros somos coherentes. Hace tres años se tomaron decisiones que modificaron acuerdos que ya venían funcionando en otros municipios, y este contexto forma parte de la realidad política que tenemos en Santurtzi. Nuestra posición no nace de la venganza ni de la revancha, sino de la responsabilidad", ha remarcado.

En todo caso, ha dicho que no adoptarán la decisión definitiva hasta el jueves, el día del pleno. "No lo tenemos todavía claro. Estamos abiertos a seguir dialogando con los grupos políticos municipales. Hemos estado con EH Bildu y con el PNV, y las reuniones no están finalizadas", ha señalado.

SEIÓN PLENARIA

La sesión de investidura del jueves pondrá fin a la situación de interinidad en la que se encontraba la alcaldía santurtziarra desde la dimisión de la jeltzale Karmele Tubilla, a la que relevó provisionalmente en el cargo el teniente de alcalde, Edorta Rodrigo.

En él se presentarán dos candidatas: Itziar Carrocera Fernández, del PNV, y Miren Matanzas, por EH Bildu. Los jeltzales gobiernan en minoría en Santurtzi y necesitaría el apoyo o la abtención de los 5 concejales del PSE para mantener el liderazgo en el Ayuntamiento.

Matanzas, por el momento, tiene garantizados solo los votos de los 6 ediles de su grupo, EH Bildu, y los dos de los representantes de Elkarrekin Podemos.

La Asamblea Municipal del PNV designó el pasado 27 de febrero a Carrocera como candidata al considerarla la persona "adecuada para consolidar el proyecto del partido en Santurtzi" y afrontar con garantías los próximos retos municipales, dada su conocimiento del Ayutamiento, y "su capacidad de gestión y de diálogo" como claves "para fortalecer la estabilidad institucional y seguir avanzando en los principales proyectos de futuro".

La formación jeltzale reconoció que en los últimos tiempos ha habido decisiones y situaciones que "no han generado la confianza deseada en la ciudadanía", y mostró su voluntad de abordar una nueva etapa que "nace desde la humildad y la autocrítica, con la voluntad clara de impulsar y reforzar la cercanía con los vecinos y vecinas, con una gestión transparente y alineada con las prioridades reales de Santurtzi".

DIMISIÓN DE TUBILLA

Tubilla anunció su decisión de abandonar la alcaldía el pasado 12 de febrero por "razones personales, familiares y políticas", y denunció que estaba siendo utilizada por el resto de partidos políticos "para perjudicar la imagen" de la formación jeltzale.

El anuncio lo hizo público poco antes de que se celebrara ese mismo día la segunda reunión de la comisión de investigación sobre la supuesta filtración de exámenes de la OPA a Policía Municipal en el municipio. En ella, compareció la exconcejala de Seguridad Ciudadana, Sonia López, que había sido cesada en relación a este caso, y aseguró que recibió presiones del PNV para colocar a gente afín, algo a lo que, según aseguró, no habría accedido.

En la comisión, se realizó una petición formal para que se accediera a los correos de López, y el Gobierno Local, tras visionarlos días después, resolvió trasladar su contenido a la Físcalía de Bizkaia para que determinara si había indicios de criminalidad.

Karmele Tubilla aseguró, en la sesión plenaria en la que oficializó su retirada de la vida pública, que se iba "con la tranquilidad de haber actuado siempre dentro de la legalidad, con transparencia y con voluntad de diálogo permanente".