La asamblea en Tubos Reunidos Amurrio arranca con retraso, con presencia de piquetes y el despliegue de la Ertzaintza

Inmediaciones de la planta de Tubos Reunidos Amurrio antes de la asamblea para decidir si continúa la huelga indefinida - ENDIKA PORTILLO

BILBAO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La asamblea convocada por trabajadores partidarios de un referéndum para decidir si se sigue o no con la huelga indefinida en Tubos Reunidos Amurrio ha dado comienzo con casi una hora de retraso tras acceder a la planta, en grupos de entre 30 y 40 y escoltados por la Ertzaintza, alrededor de 200 trabajadores, mientras piquetes de la mayoría sindical, que han desplegado una alfombra roja en el acceso a la planta, les hacían pasillo.

Los trabajadores que han decidido acudir a la asamblea se habían citadO a las 7.55 horas en la estación de Amurrio para acudir todos juntos andando hasta la planta.

A su llegada, en la explanada se eNcontraban ya trabajadores y delegados de los sindicatos ELA, LAB y ESK, contrarios a la asamblea, que han instalado carpas, colocado pancartas y desplegado en el suelo una alfombra roja. Asimismo, se han producido algunos intercambios de palabras y cruce de reproches desde los piquetes sin que se registrarán incidentes.

Mientras los primeros asistentes han entrado sin presencia policial, posteriormente, los últimos grupos han ido accediendo al lugar varias furgonetas de la Ertzaintza, que han desplegado un dispositivo policial para, por un lado, apostarse ante los piquetes situados a ambos lados del acceso a la planta mientras otros agentes escoltaban a los trabajadores que entraban a la asamblea.

La asamblea de este jueves fue convocada el pasado 30 de abril cuando, sus impulsores comunicaron a la empresa y al comité que habían logrado recoger 235 firmas que, posteriormente, fueron validadas por la Inspección de Trabajo de Álava ya que alcanzan el 25% del total de trabajadores de la plantilla.

La asamblea plantea a la plantilla si quiere hacer un referéndum para seguir o no con la huelga indefinida que se mantiene en la planta alavesa y, en caso de apoyar la consulta, votarla este mismo jueves.

La asamblea extraordinaria estaba convocada a las 9.00 horas pero ha dado comienzo minutos antes de las 10.00 horas. El orden de día cita como puntos, la huelga indefinida, un turno de palabra de la plantilla y después se plantea una primera votación con la pregunta "¿Quiere usted realizar un referéndum para preguntar por la desconvocatoria o no de la huelga indefinida de TRG Amurrio?".

En el caso de que el resultado sea sí por mayoría, se plantea una segunda votación secreta con la pregunta. "¿Quiere usted poner fin a la huelga indefinida?".