Ascenso de las temperaturas y chubascos intermitentes, este jueves en Euskadi

Nubosidad abundante en Euskadi (archivo) - EUROPA PRESS

BILBAO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi un ligero ascenso de las temperaturas, con máximas que rondarán los 19 grados en la costa, y chubascos intermitentes.

Los cielos estarán prácticamente cubiertos durante la primera mitad del día, sobre todo en las comarcas de interior, mientras que por la tarde se verán algunos claros. Se producirán chubascos intermitentes a lo largo de la jornada, más probables durante la primera mitad del día.

El viento soplará de componente y las temperaturas máximas alcanzarán los 19 grados en la costa y los 14 grados en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los 6 grados del interior y los 11 grados en la costa.