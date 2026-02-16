Ascenso de las temperaturas máximas, con 17 grados en la costa, este martes en Euskadi

Cielos nublados en la costa vasca. - EUROPA PRESS

BILBAO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi una mejoría del tiempo con el paso de las horas, con temperaturas máximas que rondarán los 17 grados en la costa.

La jornada comenzará con un ambiente lluvioso, pero de cara a la tarde la lluvia irá remitiendo. Además, la nubosidad también irá a menos y a últimas horas los claros serán amplios. El viento soplará del oeste, fijándose por la noche flojo del sur.

Las temperaturas máximas serán algo más altas y alcanzarán los 17 grados en la costa, mientras que el interior rondarán los 14 grados. Las mínimas oscilarán entre los 6 grados del interior y los 10 grados en la costa.