Ascienden a 127 las denuncias por impago de la lotería de Navidad del club de rugby de Igorre (Bizkaia)

Archivo - Empleados de la administración número 1 de Igorre, celebran que han vendido 48 series del número 90693 correspondiente al Tercer Premio del Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, a 22 de diciembre de 2025, en Igorre, Vizcaya, País Vasco (España) - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha recibido hasta la mañana de este sábado un total de 127 denuncias por el impago de la lotería de Navidad del club Zekorrak Rugby Taldea de Igorre (Bizkaia), que se investigan dentro de un mismo atestado por la comisión de un posible delito de estafa, según han informado a Europa Press fuentes del Departamento de Seguridad.

Zekorrak Rugby Taldea admitió que vendió "por error" 225 participaciones de más del número 90.693, que se llevó el tercer premio del sorteo de Navidad de diciembre, y que no tiene fondos para hacer frente al pago de 2,1 millones que le demandan las personas que no pueden cobrar lo que les corresponde.

La dirección del club justificó que se dieron cuenta este pasado martes del error, cuando se agotó el dinero del premio y seguían teniendo personas que aún no habían cobrado, a las que deben 10.000 euros por participación, en total casi 2,2 millones de euros, al no haber consignado en la Administración de Loterías todas las papeletas vendidas.

En total, según explicaron, vendieron 1.425 participaciones cuando deberían haber sido 1.200. Se trata de boletos de 5 euros en las que se jugaban 4 y 1 euro era de donativo.

Los afectados celebraron este pasado jueves una asamblea para coordinar los pasos a seguir y analizar la opción de emprender una acción legal conjunta para reclamar el dinero.