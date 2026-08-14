Ascienden a 129 las personas atendidas en Euskadi por dolencias oculares desde el eclipse

Personas viendo el eclipse - EUROPA PRESS

BILBAO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ascienden a 129 las personas atendidas en Osakidetza por dolencias oculares desde el eclipse, según ha informado el departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Hasta este pasado jueves se habían atendido a 59 personas en toda Euskadi con dolencias oculares con sintomatología leve, 22 de ellas en atención primaria y 37 en las urgencias hospitalarias, por cuestiones relacionadas con el eclipse.

Las nuevas consultas contabilizadas han sido 70, también todos los casos de carácter leve o muy leve. De ellas, 37 han ido al servicio de Atención Primaria y 33 personas a urgencias hospitalarias. Seis personas afectadas por dolencias oculares han sido asistidas en Álava-Araba (todas en Atención Primaria), 53 en Bizkaia (20 en Atención Primaria y 33 en Hospitalaria)y 11 en Gipuzkoa (en Atención Primaria)

Desde el evento del eclipse del 12 de agosto, en Euskadi han sido atendidas un total de 129 personas, todas ellas con síntomas leves y muy leves. La asistencia en Osakidetza se ha desarrollado con total normalidad.