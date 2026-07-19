Ascienden a 17 los identificados en Bilbao, incluido un investigado por lanzar objetos, tras los incidentes por la Final

AM.-Identificadas 5 personas y una investigada por amenazas con arma blanca y lanzar objetos en los altercados de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de identificados en Bilbao por la Ertzaintza en el marco del dispositivo con motivo de la Final de fútbol se eleva a 17, incluido un investigado por amenazas con arma blanca y lanzamiento de objetos tras los incidentes registrados en la capital vizcaína, donde un grupo de personas, algunas encapuchadas, han irrumpido en el parque de Doña Casilda y han tratado de sabotear la emisión de la pantalla gigante que el PP había colocado para seguir la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina.

Los altercados, en los que han lanzado objeto y tirado vallas, se han producido unos 40 minutos antes de que diera comienzo el partido, cuando ya se habían congregado en la pérgola del parque de Doña Casilda numerosos aficionados de España.

En un momento dado, algunos participantes de la marcha convocada esta tarde por Zazpi Baietz en apoyo a la selección vasca (Euskal Selekzioa) se han dirigido hacia el parque de Doña Casilda de Bilbao y han irrumpido por detrás de la pantalla gigante.

A partir de ese momento, han empezado a tirar vallas, provocar destrozos y lanzar diversos objetos como botellas, mientras algunos de los aficionados que estaban en el lugar han huido corriendo de la zona.

En un momento dado, han logrado parar la emisión de la pantalla tras arrancar unos cables, aunque posteriormente se ha podido retomar, todo ello, en medio de una amplia presencia policial por parte de la Ertzaintza.

En el lugar se encontraba la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, que les ha reprochado su actitud a estas personas. La Ertzaintza ha establecido un cordón policial y, en un primer momento, el Departamento de Seguridad ha informado de la identificación de cinco personas y un investigado por amenazas con arma blanca y lanzamiento de objetos en el transcurso de los incidentes.

Posteriormente, ha precisado que el número de identificados en la capital vizcaína en el marco del dispositivo por la Final de Fútbol se ha elevado a 17, incluido el investigado.

Finalmente, según han confirmado fuentes del PP, la situación se ha normalizado y, tras los altercados, los aficionados están siguiendo con tranquilidad el partido de España.