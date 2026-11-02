Ascienden a nueve las denuncias contra un entrenador del Romo FC por delitos contra la libertad sexual de menores

BILBAO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha conocido un total de nueve denuncias presentadas contra el hombre de 30 años --uno de los entrenadores del Romo Fútbol Club-- que fue detenido el pasado jueves en Getxo (Bizkaia), acusado de delitos contra la libertad sexual de menores. El acusado ingresó en prisión el pasado viernes por orden del juez, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

Durante la tarde del pasado miércoles, cuatro denuncias fueron interpuestas ante la Ertzaintza informando de la comisión de presuntos delitos contra la libertad sexual de menores de edad. Inmediatamente, se procedió a la apertura de la correspondiente investigación para tratar de identificar al presunto autor de los hechos denunciados.

A la mañana siguiente, los agentes encargados de la investigación procedieron a la detención de un hombre, de 30 años, que carece de antecedentes previos con la Ertzaintza.

El detenido fue puesto a disposición judicial el pasado viernes tras finalizar las diligencias correspondientes, y el juez ordenó su ingreso en prisión.

La investigación continúa abierta para determinar si pudiera haber más víctimas. Hasta el día de su ingreso en prisión se habían recabado un total de siete denuncias por delitos contra la libertad sexual de menores, a las que se han sumado otras dos este fin de semana.