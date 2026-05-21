Asensio critica a PNV que "dinamite" las candidaturas de Bilbao y San Sebastián al Mundial con sus "dudas"

BILBAO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha lamentado que las "dudas" expresadas por dirigentes del PNV sobre la conveniencia de acoger el Mundial de fútbol de 2030 están "dinamitando" las candidaturas de Bilbao y San Sebastián. Asimismo, ha afirmado que "llama la atención" que no se hubieran analizado previamente las exigencias de la FIFA.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha dicho no entender "las dudas" surgidas en los últimos días respecto a la posibilidad de que Bilbao y Donostia-San Sebastián opten a ser sedes de la Copa del Mundo 2030.

Tras reivindicar que Euskadi cuenta con instituciones tanto políticas como de otros ámbitos que "están habituadas a llevar eventos de gran envergadura", ha criticado que, "cuando había unanimidad", se ha producido un "cambio de postura" en dirigentes del PNV.

Asensio ha afirmado que "no acaba de entender muy bien" su postura "a estas alturas" porque lo que están haciendo el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, con sus recientes manifestaciones es "dinamitar claramente las candidaturas" de San Sebastián y Bilbao. "Y las palabras del Lehendakari de ayer, un poco más de lo mismo", ha lamentado.

Asensio ha criticado que hacen "poco favor a Euskadi y a las ciudades que aspiraban a tener sede del Mundial" y, cuestionado sobre si considera que las exigencias de la FIFA son asumibles, ha señalado que son las instituciones las que lo tendrán que determinar pero "llama la la atención es que este trabajo no estuviera hecho previamente".

"Y cuando se ponen dudas de este tipo, espero que las explicaciones sean contundentes", ha señalado el dirigente socialista, que ha insistido en que "se tenían que haber movido seguramente un poco antes".

A su entender, "no nos podemos permitir el lujo de cuestionarnos a nosotros mismos nuestras capacidades" y, si hay "dudas" sobre un evento, "lo que hay que hacer es trabajarlo previamente y hacerlo con discreción y con intensidad". "Eso de plasmarlo a los cuatro vientos, y que luego resulte que estamos en vísperas de ser elegidos o no candidatos, no lo acabo de entender", ha señalado.

EN LOS CONSENSOS

Por otro lado, se ha referido a las discrepancias entre su partido y el PNV sobre la reforma de la ley de Empleo Público en lo relativo a la exigencia de perfiles lingüísticos y ha insistido en que existía "un acuerdo hace escasamente dos años" entre los dos socios del Gobierno Vasco pero hace un año los jeltzales empezaron "a virar y a cambiar de postura".

"Ellos tienen que dar las explicaciones", ha manifestado Asensio, que ve "cierto vértigo" en el PNV a "quedarse descolgado en quién apuesta más en este ámbito con EH Bildu", en lo que considera "una disputa absolutamente electoral".

Ha subrayado que los derechos lingüísticos de la ciudadanía "están respetados en todas las instituciones" y tampoco está "en cuestión" que el lenguaje de trabajo pueda ser el euskera, sino "el derecho a tener un trabajo en la función pública".

El PSE, ha remarcado, no está "dispuesto a ceder" y, si se queda "fuera con los consensos que ha habido hasta la fecha", reivindicará "los consensos de la normalización del euskera en la función pública", donde los socialistas "siempre han estado". "Los que han cambiado, y en este caso de qué manera, es el PNV", ha manifestado.

En otro orden de cosas, ha señalado que el PSE aún está "pendiente de la contestación" a la propuesta sobre el Puerto de Pasaia que el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, le trasladó al lehendakari, Imanol Pradales.