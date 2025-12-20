Asensio (PSE) pide a EH Bildu que se desmarque y exija que acaben los ataques de Ernai y GKS

Dirigentes del PSE-EE en Andoain (Gipuzkoa) - PSE-EE

SAN SEBASTIÁN, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha mostrado su preocupación por los últimos ataques de los jóvenes de la izquierda abertzale, y ha pedido a EH Bildu que se desmarque y exija que acaben los ataques de Ernai y GKS. "Me da igual que se llamen GKS o Ernai, pero la poca implicación y la actitud de la izquierda abertzale no es de recibo", ha reprochado.

Asensio ha realizado estas declaraciones en Andoain (Gipuzkoa), donde se ha reunido con la Agrupación Socialista de este municipio y ha recordado "los ataques y amenazas" de las últimas semanas al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, al consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, al Grupo Correo, la Casa de Juntas de Gernika o sede del PP en Bilbao.

Las declaraciones del dirigente socialistas se han producido antes de que cuatro encapuchados hayan quemado este sábado una bandera española en el centro de Bilbao, al paso de la manifestación convocada por Ernai, juventudes de Sortu, a favor de la independencia.

"No podemos volver atrás. La convivencia es la base de la democracia y si EH Bildu quiere ser respetado, se tiene que desmarcar definitivamente de estos ataques y exigir que cesen porque son intolerables. El Partido Socialista siempre ha apostado por la convivencia y vamos a seguir exigiendo que se respete", ha manifestado José Ignacio Asensio.

En su intervención, el dirigente socialista ha realizado un balance "muy satisfactorio y positivo" del año 2025, en el que su formación ha cumplido con aquello con lo que se había comprometido con la ciudadanía. "Con los presupuestos del territorio aprobados, encaramos con mucho optimismo la última parte de la legislatura", ha celebrado.

En el acto, Asensio ha estado acompañado por la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, Goizane Álvarez, diputada de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes y el portavoz del PSE-EE de Andoain, Aritz Alkain.

PRESUPUESTOS DE GIPUZKOA

Tras valorar "muy positivamente" que Gipuzkoa cuente con presupuestos porque van a ser "un broche de oro para el año 2026", ha explicado que el PSE-EE enfoca la segunda mitad de la legislatura "garantizando las políticas sociales y todos los proyectos comprometidos con la ciudadanía".

En este sentido, ha calificado de "despectiva" la actitud de EH Bildu respecto al resto de grupos junteros. "Creo que se están equivocando por completo. Si quieren ser un agente decisivo, útil en la política guipuzcoana, tienen que poner algo más de su parte. Lo que no puede haber es un postureo en la negociación y luego desmarcarse diciendo que todos los demás estamos equivocados", ha dicho.

En esta línea, ha apuntado que los planteamientos de la izquierda abertzale "no son para nada útiles", ha acusado a esta de estar en un "mero cálculo electoral, con los que se equivocan, y la ciudadanía les va a pasar factura".

El secretario general de los socialistas guipuzcoanos ha recordado que el liderazgo y la seña de identidad del PSE-EE ha quedado reflejada con la aprobación de la reforma fiscal, "más progresista y progresiva que nunca" y con la celebración de los congresos internos de los socialistas en los tres territorios y en Euskadi.

TRANSPORTE PÚBLICO

"Esto ha permitido desarrollar y liderar proyectos fundamentales para el conjunto de Euskadi como la revolución del transporte público y sostenible gracias a la apuesta del metro y las nuevas líneas de Lurraldebus en Gipuzkoa, de la mano de la consejera socialista Susana García Chueca y Azahara Domínguez", ha subrayado.

En materia de vivienda, ha recordado que los socialistas están "transformando las reglas de juego para que ésta sea un derecho subjetivo y todo ello, gracias a las políticas impulsadas por Denis Itxaso".

Para concluir, Asensio ha destacado el impulso de las comunidades energéticas y bidegorris en el territorio, así como la apuesta por la cultura y el deporte para "ofrecer igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía".