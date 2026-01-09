La asistencia a salas de cine de Euskadi desciende un 6% en 2025 respecto al año anterior

Archivo - Una de las salas de los Cines Florida en Vitoria-Gasteiz - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asistencia a las salas de cine de Euskadi ha descendido un seis por ciento en 2025 respecto al año anterior, al pasar de 3.421.000 a 3.231.000 espectadores, mientras que la recaudación ha caído un 3%, con un total de 22.694.000 euros en 2025 frente a los 23.366.000 del año precedente.

En un comunicado, la Asociación de salas de cine de Euskadi, EZAE, han destacado que dos películas con producción vasca "se sitúan en el top 10 anual" y, además, el filme 'Los domingos' ha alcanzado un segundo puesto en taquilla en Euskadi, solo por detrás de 'Lilo y Stitch'.

EZAE ha indicado que el balance de 2025 muestra "una evolución muy similar a la de 2024, con una ligera reducción de la asistencia y unos niveles de recaudación que se mantienen relativamente estables". Esta evolución confirma, a su juicio, que, "tras el fuerte impulso vivido en los dos años posteriores a la pandemia", el sector se encuentra en una fase de estabilización, "todavía lejos de los niveles de 2019", último año completo antes de la crisis sanitaria.

En el desglose por territorios, Araba registró en 2025 una recaudación de 3.443.000 euros, Gipuzkoa 7.514.000 euros y Bizkaia 11.737.000 euros.

PRODUCCIÓN VASCA

Además, la asociación ha valorado la presencia de dos películas con producción vasca entre las diez más vistas del año en Euskadi, un hecho que "refuerza el vínculo entre el público y el cine producido en el propio territorio". Según ha destacado, más de 370.000 espectadores han ido a las salas de Euskadi a ver producciones vascas, lo que supone un 11% del total de asistencia.

Las 10 películas más taquilleras en Euskadi durante 2025 han sido, por este orden: 'Lilo y Stitch'; 'Los domingos'; 'Avatar: Fuego y ceniza'; 'Jurassic World: El Renacer'; 'Una película de Minecraft'; 'Zootropolis 2'; 'Como entrenar a tu dragón'; 'Padre no hay más que uno 5'; 'Mufasa: El rey león' y 'Maspalomas'.

Otras producciones vascas de 2025 que también han logrado "excelentes recaudaciones" han sido 'Un funeral de locos' (puesto 25 en el top vasco), 'El casoplón' (puesto 26) 'Gaua' (puesto 33), 'Karmele' (puesto 37) o 'Los aitas' (puesto 41).