Asistentes a la marcha de Euskal Selekzioa lanzan objetos y tratan de sabotear la pantalla gigante de la final en Bilbao

Imagen de la policía en los altercados del parque de Doña Casilda en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Participantes de la marcha convocada esta tarde en apoyo a la selección vasca se han dirigido hacia la pérgola del parque de Doña Casilda de Bilbao donde han intentado sabotear la emisión del partido de España en la pantalla gigante que había instalado el PP en este punto, con el lanzamiento de objetos y diversos destrozos.

La marcha había partido del pabellón de la Casilla y acababa en la zona del Museo de Bellas Artes pero algunas personas han accedido hasta el punto de donde se iba a ofrecer el partido de España.

En concreto, han irrumpido por detrás de la pantalla gigante y han tirado vallas y han lanzado diversos objetos en este punto, donde ya se congregaban numerosos aficionados para seguir el partido, que han huido corriendo de la zona.

En un momento dado, han logrado parar la emisión de la pantalla tras arrancar unos cables, aunque posteriormente se ha podido retomar la emisión, todo ello, en medio de una amplia presencia policial por parte de la Ertzaintza, que ha identificado a seis personas en el transcurso de los incidentes.

En el lugar se encontraba la portavoz del PP de Bilbao, Esther Martínez, que les ha reprochado la actitud de estas personas algunas de las cuales iban encapuchados. La Ertzaintza ha establecido un cordón policial y los aficionados han regresado al punto donde se estaba produciendo la emisión del partido.