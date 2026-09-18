Asociación Contra el Cáncer Bizkaia hará campaña este mes para concienciar en la investigación de la enfermedad

BILBAO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Contra el Cáncer Bizkaia desarrollará a lo largo de este mes una campaña de actividades para concienciar y movilizar a la ciudadanía en torno a la investigación en cáncer, que incluye una "acción de calle" el próximo día 24, desde las 10.00 horas en la Plaza Indautxu de Bilbao, con motivo del décimo aniversario del Día Mundial de la investigación del Cáncer.

El objetivo es, tal como ha informado esta asociación, que la población pueda conocer de cerca algunos de los proyectos de investigación en cáncer que apoya, así como compartir los proyectos de vida que no se han detenido por esta enfermedad (escribir un libro, reformar la casa, abrir un negocio, etc).

Los ciudadanos también podrán acercarse a la sede de la Asociación en Bilbao, ubicada en Indautxu 11-12, y compartir sus historias. Todos estos testimonios serán recogidos en un libro. La acción se desarrollará en Amorebieta-Etxano (23 de septiembre), en Balmaseda (1 de octubre), en Bermeo (26 de septiembre), en Durango, coincidiendo con el Torneo 3x3 de Tabirako a favor de la Asociación (el domingo día 20) y en Ermua (el martes 22), entre otras.

Por último, entre el 1 y el 15 de octubre, se realizarán visitas a varios centros de investigación en cáncer de Bizkaia junto con pacientes, familiares, voluntariado y profesionales de la Asociación. Las visitas, de aproximadamente dos horas, se realizarán al Centro Vasco Transfusiones y Tejidos Humanos-CVTTH, al Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias-CIC bioGUNE, a la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), al Instituto de Investigación Sanitaria Biobizkaia y al Centro Tecnológico en Innovación Marina y Alimentaria-AZTI.

La Asociación del Cáncel de Bizkaia ha destacado que un total de 2,3 millones de personas viven con cáncer a nivel estatal y cada año más de una de cada cuatro personas será diagnosticada de un tumor cuya supervivencia está por debajo del 50%.

En Euskadi, se estima que cerca de 140.000 personas tenían cáncer en 2023, según el Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer en España (SIEC), y cada año se diagnostican más de 14.000 nuevos casos, según Osakidetza. Además, se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida.

"INVESTIGACIÓN CON IMPACTO"

Ante esta realidad, y coincidiendo con el 10º aniversario del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, el próximo 24 de septiembre, la Asociación Contra el Cáncer en Bizkaia presenta la campaña "Investigación con impacto: proyectos de investigación que impulsan proyectos de vida", centrada en mostrar cómo los avances científicos de hoy se traducen en resultados concretos para las y los pacientes, entre los que se destaca una mayor supervivencia y mejor calidad de vida.

Uno de los objetivos principales de la Asociación Contra el Cáncer es superar el 70% de supervivencia en cáncer para el año 2030. Para conseguirlo, cree "imprescindible" investigar tumores cuya supervivencia sigue siendo baja o está estancada.

"El reto sigue siendo enorme. La Asociación impulsa proyectos, acompaña al talento investigador, incorpora la voz de pacientes y trabaja para que los avances lleguen antes y mejor. El 60% de los proyectos que financiamos tienen un impacto directo en las personas con cáncer", destaca Mila Gullón, presidenta de la Asociación Contra el Cáncer en Bizkaia.

Para seguir impulsando la investigación, apuesta por una investigación que cuente con "una financiación suficiente y sostenida en el tiempo, que garantice el relevo generacional apoyando a las nuevas investigadoras e investigadores, y que sea accesible a todas las personas con cáncer, independientemente de la zona donde vivan.

Según Gullón, "investigar en cáncer no es sólo financiar ciencia, es conseguir que la innovación llegue a la persona con cáncer y se convierta en proyectos de vida".

Actualmente la Asociación apoya la mayor red de investigación en cáncer a nivel estatal, compuesta por más de 3.000 investigadoras e investigadores de 160 centros de investigación de 38 provincias, trabajando en todas las fases de desarrollo de la enfermedad. Desde 2020 se han generado 1.950 avances contra el cáncer y sólo en 2025 han alcanzado 352 nuevos resultados, además de promover 37 ensayos clínicos y desarrollar actividades de divulgación.

En Bizkaia, en la actualidad, cuenta con 36 proyectos en desarrollo, en tres centros de investigación, por un valor de más de 7 millones de euros.

La Asociación Contra el Cáncer cuenta con el pionero programa Patient Advocacy, que tiene como objetivo incorporar la experiencia de pacientes en la investigación en cáncer para ofrecer una visión más real y cercana de las necesidades clínicas de las personas con cáncer.

Tal como destaca, esto contribuye a "diseñar investigaciones más útiles, tratamientos mejor adaptados y políticas sanitarias más cercanas a la realidad de las personas". En la actualidad, el programa cuenta con 10 pacientes en Bizkaia que participan en la convocatoria de ayudas anual.