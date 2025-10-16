Asteklima 2025 celebra 200 actividades del 17 al 26 de octubre para impulsar la acción climática y energética en Euskadi

Con el lema "Toda acción, por pequeña que sea, cuenta", concienciará sobre la necesidad de acelerar la transición energética desde lo local

BILBAO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Semana del Clima y la Energía de Euskadi ofrecerá del 17 al 26 de octubre una programación abierta a la participación en todo el territorio, dirigida a movilizar a la ciudadanía frente al reto de la transición energética y climática. La cita ha organizado cerca de 200 actividades gratuitas y abiertas al público en los tres territorios históricos.

El objetivo de la iniciativa es acercar la acción climática a la ciudadanía y acelerar la transición energética desde lo local y está promovida por el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, a través de sus sociedades públicas Ihobe y EVE.

Durante diez días, ayuntamientos, centros educativos, universidades, asociaciones, empresas y ciudadanía se darán cita en una programación que incluye talleres sobre consumo de energía, charlas, conferencias, teatro, cine, concursos, escape-room, exposiciones, rutas guiadas, visitas, cuentacuentos y actividades al aire libre.

Bajo el lema "Toda acción, por pequeña que sea, cuenta", Asteklima 2025 invita a la ciudadanía vasca a "asumir un papel activo frente al cambio climático" ya que las actividades están diseñadas para "fomentar la corresponsabilidad en ámbitos como la energía en el hogar, la movilidad sostenible, el consumo responsable, la economía circular, la biodiversidad y la salud ambiental".

Según han subrayado desde Ihobe, Asteklima 2025 "refuerza su vocación de sensibilización social con una programación que combina el rigor técnico con el enfoque participativo y divulgativo desde una agenda diversa para transformar el conocimiento en acción".

FERIA ITINERANTE DE SOSTENIBILIDAD

Uno de los ejes centrales de esta edición será Klima Azoka, una feria itinerante que recorrerá varios municipios vascos con actividades lúdicas. Con un total de 7 carpas, la azoka aborda distintas temáticas ambientales, como las causas del cambio climático, energía, hábitos en el hogar, movilidad, ocio, consumo, la protección del suelo y cómo se puede aportar al cambio desde la perspectiva personal.

El objetivo final, han subrayado desde Ihobe, es que "cada persona asuma un reto y se comprometa con alguna acción" y la Klima Azoka estará presente durante toda la Semana, en horario de mañana y tarde, en los municipios de Hernani; Getxo; Irun; Zalla; Amurrio; Arrasate; Legazpi; Mungia; Ortuella y Sobrón.

Por otro lado, la red de centros ambientales de Euskadi Ekoetxea también ha querido sumarse a la Semana del Clima y la Energía de Euskadi con una programación especial con las Fiestas de Acción por el Clima, que se celebrarán en los cinco centros de la red.

Estas jornadas están pensadas para toda la familia y combinan diversión, aprendizaje y compromiso ciudadano. A través de múltiples actividades, como rutas guiadas por el entorno natural, talleres creativos, espectáculos, juegos y mercados sostenibles, cada Ekoetxea ofrecerá una jornada única para acercar la acción climática a la vida cotidiana. El objetivo es que las personas asistentes puedan disfrutar de un día diferente, descubrir nuevas formas de cuidar del planeta y sentirse parte de una comunidad comprometida.

Entre otras muchas actividades, todas las fiestas tendrán en común un reto fotográfico colectivo para crear un gran mosaico de imágenes, un mural participativo con mensajes y dibujos por el clima, degustaciones de productos locales de temporada y un sorteo final de una bicicleta eléctrica.

Las Fiestas de Acción por el Clima tendrán lugar en dos fechas clave, la primera de ellas, el domingo 19 de octubre, en las Ekoetxeas de Urdaibai, Txingudi y Meatzaldea, mientras que la segunda tendrá lugar el domingo 26 de octubre en las Ekoetxeas de Azpeitia y Añana-Sobrón, durante las cuales se esperan conseguir 10.000 compromisos individuales.