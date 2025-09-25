Asteklima 2025 llama a la movilización ciudadana para lograr un modelo energético más sostenible

Se celebrará del 17 al 26 de octubre para avanzar en la transición energética y en la adaptación y mitigación el cambio climático

La Semana del Clima y la Energía de Euskadi Asteklima 2025 ha llamado a la movilización de la sociedad vasca, del 17 al 26 de octubre, para avanzar en la transición energética y en la adaptación y mitigación el cambio climático, promoviendo acciones individuales y colectivas "que conduzcan a Euskadi hacia un modelo energético más sostenible y una sociedad más adaptada y resiliente al cambio climático".

Asteklima es una iniciativa promovida por la sociedad pública Ihobe y del Ente Vasco de la Energía-EVE, dependientes del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco. Durante diez días, la Semana del Clima y la Energía de Euskadi desplegará una programación de acciones organizadas por entidades públicas locales; centros educativos y de formación profesional públicos y privados; universidades; organizaciones no gubernamentales y otros agentes sociales o económicos, que estarán abiertas a la participación de toda la ciudadanía.

Según han informado los organizadores, con este fin, Asteklima 2025 ha abierto a los agentes la convocatoria para integrar nuevas actividades en la agenda de la Semana del Clima y la Energía de Euskadi. Las actividades que se propongan deberán ser gratuitas y abiertas al público, y estar orientadas a pasar del 'saber' al 'hacer' en ámbitos como la energía en el hogar, la movilidad, el consumo responsable, la economía circular, la naturaleza y la salud.

En la evaluación de las propuestas que se presenten se priorizarán aspectos como la claridad pedagógica, el impacto y la participación, la accesibilidad e inclusión, y la coherencia con los mensajes de transición energética y climática, valorándose además su capacidad de réplica. La inscripción se realizará a través del formulario disponible en asteklima.eus hasta el 10 de octubre a las 14.00 horas. Toda la información está disponible en la web asteklima.eus.

RECONOCIMIENTOS A LAS MEJORES INICIATIVAS

Asteklima 2025 volverá a reconocer el esfuerzo de las entidades vascas en materia de sensibilización y corresponsabilidad ciudadana frente al cambio climático y la transición energética. A esta convocatoria podrán presentarse todas las propuestas admitidas para integrar la edición 2025 de Asteklima.

Los premios distinguirán iniciativas desarrolladas en municipios y comarcas de diferente tamaño, así como proyectos destacados en el ámbito educativo, social y económico. En total, se otorgarán seis galardones con un diploma; dos de estos galardones, -los correspondientes a centros educativos y a ONG- contarán con una dotación económica de 1.000 euros, además de diploma acreditativo.

Con el fin de incentivar la participación en el ámbito comarcal y municipal, el Gobierno Vasco ha puesto en marcha una línea de ayudas. La orden de subvenciones dirigida a entidades locales, publicada por Gobierno Vasco el 25 de septiembre, incluye como subvencionables actividades que se desarrollen con el objetivo de llamar a la acción a la ciudadanía en la lucha contra el cambio climático y que se celebren durante la Semana del Clima y la Energía de Euskadi.

La tipología de actividades de sensibilización y corresponsabilidad ciudadana en materia de cambio climático y transición energética que pueden ser objeto de financiación incluyen charlas y jornadas, talleres y exposiciones, cuentacuentos, cine, teatro; concurso de vídeos, fotografía y otros; visitas, salidas y marchas, así como otra tipología de actividades a propuesta de las entidades.

La subvención no excederá del 80% del importe de los gastos subvencionables, para entidades cuyo ámbito de actuación sea mayor de 7.000 habitantes, o del 95% de los gastos subvencionables para entidades cuyo ámbito de actuación sea menor de 7.000 habitantes.

Las entidades organizadoras deberán comunicar los detalles finales de su evento al menos 15 días antes del inicio de Asteklima, a través de la sede electrónica. Esta información permitirá una difusión conjunta de todas las actividades. Además, deberán utilizar los materiales y formatos oficiales creados para la Semana del Clima y la Energía de Euskadi 2025.