Astilleros de Murueta bota en Erandio (Bizkaia) el buque salmonero de última generación 'Froy Frohav'

Botadura en Erandio (Bizkaia) del buque salmonero de última generación 'Froy Frohav' - ASTILLEROS MURUETA

BILBAO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Astilleros de Murueta ha celebrado este jueves la botadura del buque salmonero 'Froy Frohav', que está construyendo para el grupo noruego Froy en sus instalaciones de Erandio (Bizkaia). El nuevo buque cuenta con un diseño sostenible, basado en un sistema de propulsión híbrido diésel-eléctrico con almacenamiento en baterías de gran capacidad para operar y maniobrar en modo "cero emisiones".

Además, está diseñado con los mayores estándares en términos de seguridad y sostenibilidad e incorpora una tecnología de vanguardia que garantiza la calidad del pescado vivo durante todo el proceso, según ha informado la empresa.

Se trata de un buque para el transporte y tratamiento de peces vivos, fundamentalmente salmones, de 4.500 metro cúbicos de capacidad de carga y está previsto que se entregue en el segundo semestre de 2027. El buque también contará con los más avanzados sistemas en cuanto a ciberseguridad.

Astilleros Murueta actualmente cuenta con tres buques más en cartera y un historial de más de 300 unidades entregadas para importantes armadores internacionales.