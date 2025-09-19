Atacan con pintadas la sede del PSE-EE en la localidad guipuzcoana de Tolosa

SAN SEBASTIÁN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sede del PSE-EE en la localidad guipuzcoana de Tolosa ha sido atacada esta pasada noche con pintadas a favor de Gaza y en contra de Israel. El secretario general de los socialistas guipuzcoanos, José Ignacio Asensio, ha condenado "rotundamente" este "inadmisible" ataque.

En un comunicado, Asensio ha considerado "inexplicable" estas pintadas. "Las decisiones que se están tomando desde el Partido Socialista son valientes y ejemplares y no entendemos por qué sigue habiendo algunos intolerantes y antidemocráticos que siguen buscando cualquier excusa para fomentar el odio y la división", ha defendido.

Asensio ha puesto en valor "la labor que está llevando a cabo el gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista para "salvaguardar la dignidad humana y preservar la ética". A su juicio, "no se puede permitir que el gobierno de Netanyahu actué como si no pasara nada".

El dirigente socialista ha señalado que "el primero que habló de genocidio, no solo en España sino en Europa, ha sido el Partido Socialista, una reivindicación a la que se han sumado, después, otros países del continente".

Además, ha asegurado que estas pintadas "no tienen ningún sentido" y ha denunciado que "quienes las han realizado se ponen en evidencia a sí mismos y solo consiguen evidenciar su incapacidad para defender sus ideas desde el diálogo y el respeto". "Seguiremos trabajando con determinación en defensa de la convivencia, la paz y el respeto", ha concluido Asensio.