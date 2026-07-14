Atendida una persona en Álava por las altas temperaturas

Archivo - Un termómetro marca 33 grados en el centro de Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias de Osakidetza ha atendido este martes, 14 de julio, a una persona en Álava debido a las altas temperaturas que se han registrado en esta jornada.

Según los datos aportados por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, hasta las siete de la tarde, se ha atendido un único caso, en concreto el de una persona de 78 años del territorio alavés, mientras que en Bizkaia y en Gipuzkoa no ha contabilizado ningún caso de personas afectadas por el calor en el Servicio de Emergencias.

Esta persona ha sido tratada en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia a un centro sanitario para su seguimiento, si bien su estado no revestía gravedad, ha explicado Salud.

Desde el Gobierno Vasco han recordado la importancia de seguir las recomendaciones recogidas en el Plan de Calor 2026 para prevenir y reducir el impacto del exceso de temperatura en la salud de la población durante los meses más calurosos del año, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

En concreto, el Plan presta especial atención a la población de riesgo: menores de 4 años, personas mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personas que realizan actividad física en exteriores.

Asimismo, ha animado a contactar con frecuencia con las personas mayores que vivan solas y no dejar a nadie dentro de un vehículo estacionado y cerrado, especialmente en las horas centrales del día.