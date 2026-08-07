Atendidas 17 personas entre el martes y el jueves por picaduras de carabela, 13 de ellas derivadas a centro de salud

Carabela portuguesa - EUROPA PRESS

BILBAO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 personas fueron atendidas entre el martes y el jueves de esta semana por picadruas de carabela portuguesa en Euskadi, y 13 de ellas precisaron el traslado a un centro de salud, según ha informado el Departamento vasco de Salud.

El martes, día 4, se llevaron a cabo ocho asistencias: en Armintza (Lemoiz), a una mujer de 44 años que fue trasladada en ambulancia al Hospital de Urduliz; en Ondarreta (San Sebastián) tres actuaciones, a dos hombres de 54 años trasladados al Hospital Donostia y a una mujer atendida 'in situ'; en La Concha (San Sebastián) tres actuaciones a un niño de 4 años, una niña de 13 y un hombre adulto, los tres trasladados al Hospital Donostia; y en la isla de Santa Clara (San Sebastián), a una niña de 10 años atendida en el lugar.

El miércoles se asistió a cinco personas: en Orio a un niño de 13 años trasladado a centro de salud; en Ondarreta (San Sebastián) a dos hombres de 50 y 72 años que requirieron un traslado a centro sanitario; y en Deba a dos niños, de 12 y 14 años, el menor de ellos trasladado al Hospital de Mendaro.

Finalmente, el jueves se atendió a cuatro personas por picadura de carabela portuguesa: en Lekeitio a un hombre de 36 años y una niña de 14 fueron trasladados a centro de salud, en Mundaka a una mujer de 62 años atendida en el lugar y en Getaria a un hombre de 80 años que fue llevado al Hospital de Donostia.

El departamento de Salud recomienda evitar el baño si hay medusas o carabelas portuguesas y no tocarlas, aunque estén en la arena. En caso de picadura de una medusa o una carabela portuguesa, hay que acudir rápidamente al puesto de socorro, y no rascarse ni frotarse la zona.

Además, hay que limpiar la zona afectada con agua de mar, nunca con agua dulce, y quitar los restos con una pinza, no con la mano a no ser que se utilicen guantes. Asimismo, es necesario aplicar frío o mejor hielo en una bolsa de plástico durante cinco minutos donde se ha producido la picadura.