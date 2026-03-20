El Athletic de Bilbao confirma la denuncia de su presidente por amenazas y rechaza "todo amedrentamiento"

Archivo - Jon Uriarte, presidente del Athletic Club. - ATHLETIC CLUB - Archivo

BILBAO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Athletic de Bilbao ha confirmado este viernes la denuncia interpuesta por su presidente, Jon Uriarte, ante la Ertzaintza por "amenazas", y ha expresado su rechazo "todo amedrentamiento" dirigido a "silenciar o coartar la libertad de las personas". "Solo a través de la firmeza en la exigencia del respeto podremos construir una sociedad y un Athletic mejor", asegura el club.

En un comunicado, el Athletic muestra su "apoyo incondicional" a su presidente, "y lamenta y condena las amenazas recibidas", al parecer por parte de Herri Norte, hinchas radicales del club rojiblanco, según ha informado 'El Correo'. Jon Uriarte habría recibido amenazas en persona y por cartea en el buzón de su casa, además de sufrir seguimiento por la calle.

CONDENA

Ante este acoso, el Athletic Club "rechaza cualquier forma de amenaza o intimidación y condena firmemente todo amedrentamiento dirigido a silenciar o coartar la libertad de las personas".

Además, se compromete a defender a los socios y las socias que, "por ser parte de esta asociación, sufren cualquier acto de violencia, en cualquiera de sus manifestaciones".