Athletic Club de Bilbao llama a la aficición a congregarse en la explanada de San Mames para recibir al equipo

San Mamés - ATHLETIC CLUB DE BILBAO

BILBAO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club de Bilbao ha convocado sobre las 19.15 horas de esta tarde a la afición rojiblanca en la explanada de San Mamés para animar a los 'leones' al paso del autobús por la calle Felipe Serrate, en la previa de la ida de la semifinal de Copa frente a la Real Sociedad.

Según ha informado en un comunicado, el recibimiento comenzará en la esquina entre Sabino Arana y Felipe Serrate, una vez el autobús tome la curva para dirigirse hacia el parking del estadio y finalizará a la altura del Museo AC, sin que pueda accederse al Camino de la Ventosa.

La calle Felipe Serrate solo estará habilitada para los aficionados en uno de sus lados. Toda la acera y la calzada del lado de Misericordia será inaccesible para la afición durante todo el trayecto del autobús.

En consecuencia, la afición rojiblanca deberá congregarse mayormente en la explanada y en el tramo de acera de Felipe Serrate previo a la llegada a la explanada, pero únicamente del lado contrario a Misericordia. Se recomienda que el acceso a la explanada se realice a través de la calle Licenciado Poza.

Por razones de seguridad, todo el trayecto del recibimiento al autobús estará debidamente vallado, desde la curva de Sabino Arana hasta el comienzo del estadio, a la altura del AC Museoa.

El Club es responsable de la organización y buen desarrollo del recibimiento. Las puertas de acceso al estadio se abrirán una vez finalice el recibimiento y hayan sido retiradas las vallas del recorrido.

El club rojiblando ha asegurado que "la ida de una semifinal de Copa, un miércoles por la noche, reúne todos los ingredientes para que la afición pueda volcarse con su equipo".

Por último, el club ha hecho un llamamiento a la afición zurigorri para comportarse "con respeto, evitando comportamientos que pongan en peligro la integridad de los asistentes y no haciendo uso de elementos pirotécnicos que pueden causar daños indeseados".