ATTG y Ayuntamiento de Zumaia inician los trámites para incorporar la motora de la localidad guipuzcoana al sistema Mugi

La presidenta de la ATTG, Azahara Domínguez, que ha estado en Zumaia junto al alcalde, Iñaki Ostolaza, y la directora de la ATTG, Eluska Renedo. - ATTG

SAN SEBASTIÁN, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa (ATTG) y el Ayuntamiento de Zumaia han iniciado los trámites para incorporar la motora de esta localidad al sistema Mugi, tras la aprobación de esta integración por parte de la asamblea de la entidad celebrada este miércoles.

La presidenta de la ATTG, Azahara Domínguez, ha explicado que de este modo arranca la tramitación para que este servicio pueda pagarse con la tarjeta Mugi, lo que va a permitir que sus usuarios puedan beneficiarse de todos los descuentos y ventajas que ofrece este sistema de integración tarifaria.

Para que la integración sea efectiva solo queda que se tengan preparadas las máquinas que permitan validar con Mugi en la motora, algo que se espera para este verano. Así, este operador se sumará en breve a Lurraldebus, Euskotren, los autobuses urbanos de San Sebastián, Irun, Errenteria, Eibar, Zarautz, Arrasate, Hernani, Lasarte-Oria, Oñati, Oiartzun, Tolosa, Hondarribia y la motora de Pasaia.

La también diputada foral de Movilidad ha recordado que pronto se integrará el autobús urbano de Andoain y que se trabaja también junto a los ayuntamientos de Legazpi, Azkoitia, Elgoibar y Bergara para que sus urbanos entren a formar parte de esta red.

"Con más de 92 millones de viajes en 2025, Mugi cuenta con un enorme respaldo de la ciudadanía guipuzcoana. Por ello, trabajamos para seguir extendiendo su red, ya que es la forma que tenemos de llegar a más personas y ampliar sus ventajas", ha dicho.

VIAJE CON MASCOTAS

Por otro lado, la asamblea de la ATTG ha aprobado la modificación parcial del Reglamento de armonización de los servicios públicos de transporte de personas viajeras por carretera, con el objetivo de "adaptar este marco común a las nuevas necesidades sociales y a la evolución del sistema Mugi". Esta cuestión fue solicitada por la propia Azahara Domínguez para que todos los operadores que están en Mugi tuvieran criterios homogéneos a la hora de admitir o no mascotas en el transporte público.

De esta forma, la comisión de Reglamento, en la que están representados todos los operadores, aprobó por unanimidad esta homogeneización de criterios que este miércoles ha sido debatida y aprobada en el seno de la asamblea. Para que esta actualización sea efectiva, solo falta que los ayuntamientos lo aprueben en sus correspondientes plenos.

Esta actualización, ha explicado Domínguez, "está alineada con la normativa vigente en materia de bienestar animal e introduce mejoras en diferentes aspectos del servicio, entre ellos, la regulación del acceso de animales de compañía, con el objetivo de compatibilizar su presencia en el transporte público con el confort, la seguridad y la convivencia del conjunto de las personas usuarias".

En este sentido, se autoriza en los operadores que integran el sistema Mugi el acceso de aquellos animales de compañía definidos como tales en la Ley 9/2022 de protección de los animales domésticos, incluyendo el acceso de perros, gatos y hurones. Estos animales deberán viajar acompañados por una persona responsable que responda de sus actos.

Además, serán portados obligatoriamente dentro de una jaula, receptáculo u otro contenedor homologado cerrado, sin ocupar asiento adicional a su persona cuidadora y sin que produzcan molestias por su olor o ruido, o disminuyan, en general, el confort del resto de las personas viajeras, limitándose el acceso a un receptáculo por persona cuidadora.

Asimismo, en los vehículos que dispongan de bodega, los animales deberán ir obligatoriamente en la misma, dentro de una jaula, elemento receptáculo u otro contenedor homologado cerrado con dispositivo que permita contener y retirar los excrementos.

En función de lo aprobado por la asamblea, los perros podrán viajar en brazos de su persona cuidadora, siempre y cuando no superen el ancho del asiento, o en la plataforma del vehículo. En ambos casos, deberán ir sujetos mediante una correa adecuada a las características del animal, que lo mantenga en todo momento en contacto físico con su cuidadora, provistos de bozal, de la tarjeta sanitaria expedida por un centro veterinario autorizado y de un seguro de responsabilidad civil, en las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad previstas en la legislación vigente.

El número máximo de animales que podrá viajar de forma simultánea en la plataforma de un vehículo es de dos y serán responsabilidad de la persona portadora los daños que el animal pueda ocasionar, salvo responsabilidad acreditada de cualquier tercero o de la empresa operadora de transportes.

Se considerarán excepciones los perros guías y de asistencia que acrediten estar autorizados para estas funciones por centros homologados, que podrán viajar, en todo momento, junto a la persona que asisten y en las condiciones que se establezcan en la normativa de aplicación.