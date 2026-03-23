La ATTG extiende la red de adquisición de tarjetas MUGI a 18 oficinas de turismo y recursos turísticos de Gipuzkoa - ATTG

SAN SEBASTIÁN 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad del Transporte de Gipuzkoa (TTG) ha extendido la red de adquisición de tarjetas Mugi anónima a 18 oficinas de turismo y recursos turísticos del territorio histórico, a fin de "deslocalizar los flujos turísticos y fomentar que las y los turistas hagan desplazamientos más sostenibles, apostando por el transporte público en lugar del vehículo privado".

Así lo ha explicado en un comunicado la presidenta de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa y diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, que ha incidido en que el objetivo de esta iniciativa es "favorecer la descentralización del turismo, acercando el transporte público a quienes nos visitan para que sus desplazamientos sean más sostenibles, generen menos molestias y, por lo tanto, se contribuya entre todas y todos a cuidar del territorio".

Domínguez ha afirmado que "las oficinas de turismo son la primera toma de contacto de las y los turistas con Gipuzkoa", por eso ha opinado que "facilitando la adquisición de esta tarjeta en estos puntos" se hace "una invitación a los turistas para que descubran Gipuzkoa en profundidad moviéndose en transporte público, dando un salto significativo hacia un turismo más sostenible".

"De esta forma, damos también un paso decisivo para consolidar nuestra imagen como un destino integrado, donde desplazarse entre comarcas, museos, recursos culturales y espacios naturales resulta sencillo y cómodo", ha señalado.

Las 18 oficinas de turismo y recursos turísticos de Gipuzkoa donde se podrá comprar la Mugi anónima son la nueva oficina de turismo de San Sebastián, en Irun, Hondarribia y Hondarribia-Marina, en la comarca de Bidasoa; en las oficinas de Errenteria y Pasaia, en Oarsoaldea; en la Sagardoetxea de Astigarraga, en Buruntzaldea; en las oficinas de Orio, Zarautz y Getaria, en Urola Kosta; en las de Deba y Mutriku, en Debabarrena; en la oficina de turismo de Tolosa, en Tolosaldea; en el museo Zumalakarregi de Ormaiztegi y el centro Delikatuz de Ordizia, en Goierri; en el Santuario de Loiola en Azpeitia y la oficina de Zestoa en Urola Erdia; y en Leintz Gatzaga en Debagoiena.

Domínguez ha explicado que "las oficinas de turismo son la primera toma de contacto de las y los turistas con Gipuzkoa, por eso, facilitando la adquisición de esta tarjeta en estos puntos, hacemos una invitación a las y los turistas para que descubran Gipuzkoa en profundidad moviéndose en transporte público desde el momento en que llegan al territorio, dando un salto significativo hacia un turismo más sostenible".

A su juicio, el fomento del uso de Mugi entre quienes llegan a Gipuzkoa va a suponer un "paso decisivo también para consolidar nuestra imagen como un destino integrado, donde desplazarse entre comarcas, museos, recursos culturales y espacios naturales resulta sencillo y cómodo".