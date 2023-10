Atutxa (PNV) critica a PP que "monte un mitin" en el Senado y cree que busca "una segunda vuelta" de las generales

Cree que se está "a la mitad" de posibilidades de que haya investidura o repetición electoral



BILBAO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PNV en Bizkaia, Itxaso Atutxa, ha censurado al PP que "haya montado un mitín" en el Senado con el debate sobre la amnistía, que considera va a ser "un desfile parecido a la manifestación de Barcelona". En este sentido, ha afirmado que el PP evidencia que "su política es más anti que constructiva" y busca "una segunda vuelta de las generales" ante la "incapacidad" de Alberto Núñez Feijóo de lograr apoYos para su investidura.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, la dirigente jeltzale ha aludido de este modo al debate que acogerá este jueves el Senado, donde el PP, "arengando a todos sus presidentes autonómicos, ha montado un mitin casi particular".

A su entender, la sesión "es más un acto casi de partido del Partido Popular, que ha aprovechado su mayoría absolutamente legítima en la Cámara y que va a ser un desfile parecido a lo que vimos en la manifestación de Barcelona".

Atuxa ha criticado que, "una vez más, el PP muestra que su política es más anti que constructiva y propositiva" y no tienen "una proposición una propuesta que hacer al pueblo de Cataluña, ni siquiera a nivel español, para que aquello que sucedió en Cataluña tenga visos de poder encauzarse y poder tener ya vías políticas en las que desarrollarse, sino todo lo contrario".

"Y lo aprovechan porque yo creo que lo que están buscando en realidad es una segunda vuelta de las elecciones generales ante la imposibilidad --creo más incapacidad del propio Feijóo--, de haber conseguido una mayoría suficiente para su propia investidura", ha manifestado.

Por lo que respecta a la presencia del presidente catalán, Pere Aragonés, ha opinado que "va a hacer su posicionamiento político, ha buscado un altavoz y ha elegido también este".

DISCRECIÓN Y TRABAJO

Por otro lado, ha explicado que en la negociación del PNV para la investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, hay "mucha discreción y trabajo" y, en este sentido, ha asegurado que le gustaría que también hubiera "mucha discreción por parte de todos los que tienen que participar en esas conversaciones".

De este modo, ha advertido de que "una parte importante del posible éxito de este acuerdo tan grande y tan diverso" que tiene que configurar el presidente en funciones para su reelección va a requerir "mucho trabajo", "generosidad" para llegar a "acuerdos mínimos que satisfagan a todos y no dejen a nadie fuera" y que puedan después "aguantar investidura y algo más, para dar algo de estabilidad".

Atutxa ha señalado que, tal y como ha afirmado el lehendakari Iñigo Urkullu, ese gobierno necesitaría "todos los días todos los votos" y ha considerado que el PSOE está receptivo a las demandas del PNV, que le pide "también efectividad" y que "incumplimientos anteriores no se vuelvan a repetir".

Preguntada si ve más cerca la investidura o la repetición de elecciones, ha opinado que se está "a la mitad", aunque le "encantaría" poder decir que se está más cerca de una investidura de Sánchez ya que "enfrente ya hemos visto lo que hay" y lo que fue el intento de investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Eso es lo que nos espera si esta investidura no progresa: o elecciones el 14 de enero, que nos situarían en una prórroga de interinidad de un gobierno estatal en un momento en que hay que afrontar presupuestos y cuestiones, más allá de los temas nacionales catalanes y vascos, de las de todos los días, que están ahí esperando", ha planteado.

En este marco, ha señalado que se necesita "la seguridad de que hay una estabilidad mínima en el Estado que no afecte a la estabilidad vasca".

La dirigente del PNV ha indicado, en relación a las peticiones de su partido de cumplimiento de transferencias pendientes, que entiende la "ralentización" por la pandemia de covid-19 pero ha subrayado que "ya no hay excusa". "Van de saque", ha apuntado Atutxa, que ha criticado que la transferencia en materia de Cercanías ha quedado parada "en algún papel".

En esta línea, ha lamentado que se está abordando "la necesidad de un nuevo Estatuto" y aún no se ha conseguido "cumplir el anterior", lo que considera "una anomalía jurídica y política que no puede mantenerse en el tiempo".

Respecto a la negociación con Junts, ha insistido en que en el PNV no hay "ninguna intención de querer más protagonismo" y, cuando se necesita su apoyo, los jeltzales "ahí estamos" y, si no, "Junts ya es suficientemente mayor". No obstante, ha reconocido que "no es fácil", dado que Junts y ERC "no están viviendo su mejor momento de relación desde hace algunos años en Cataluña".

A su entender, "hay que darle tiempo". Cuestionada por la posibilidad de que el PSOE acepte el peso de la amnistía pero no la autodeterminación, ha señalado que "ya hablan de negar o pedir a los demás que nieguen la unilateralidad como petición".

Por su parte, ha advertido de que, "si con el trabajo que se está haciendo en torno a una posible amnistía, se llame como se llame y tenga el marco legal que vaya a tener, se intenta, de alguna forma, reparar algo que no tuvo que pasar --que es que se judicializó una postura política de un país, de una nación como Cataluña, con un respaldo amplísimo además--, podríamos estar en aras a cometer, desde luego, la gravedad es tanta evidentemente, pero sí otro fallo y otro problema de no aceptación que las peticiones democráticamente realizadas por los partidos políticos y dentro de un marco democrático y ilegal y las legalidades también son cambiantes y por eso no son menos legales".

"Yo creo que estaríamos usurpando a los partidos catalanes en este caso, pero incluso a los vascos, la posibilidad de peticiones, de mayor reconocimiento de nuestras propias naciones y de nuestras propias inquietudes políticas y de representación y de constitución institucional. Creo que por ahí no deberían ir los tiros", ha subrayado.

A la presidenta del PNV en Bizkaia, por otro lado, no le sorprende "en absoluto" el apoyo de EH Bildu a Pedro Sánchez porque, tal y como se vio en la anterior legislatura", "ha entregado desde el principio un cheque en blanco" al Gobierno de Sánchez, "que posiblemente tenga otro tipo de pagos y otro tipo de compensaciones". En este sentido, ha destacado que "lo ha priorizado con respecto a la defensa del propio autogobierno vasco".