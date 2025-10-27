Atxaga presentará el viernes su nuevo libro 'Enarak' en el Museo de Bellas Artes de Bilbao

BILBAO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor guipuzcoano Bernardo Atxaga presentará el próximo viernes en el Museo de Bellas Artes de Bilbao su nuevo libro 'Enarak' (Pamiela), en el que Urtain, "el último" pintor profesional, es el protagonista, y las golondrinas, que dan título a la novela, "también están ahí, volando a diez metros por segundo sin parar", con los montes de los alrededores de Arroagoia, que son "poliverdes", de fondo, según destaca la editorial.

Atxaga (Asteasu, 1951), escritor de novela, poesía, cuento, teatro y ensayo, cuenta con obras tan desatacadas como Etiopía (1978), Bi anai (1985), Obabakoak (1988), Behi euskaldun baten memoriak (1991), Gizona bere bakardadean (1993), Zeru horiek (1995), Soinujolearen semea (2003), Zazpi etxe Frantzian (2009), Nevadako egunak (2013), Etxeak eta hilobiak (2019), Kilker bat autopistan (2020) y Paradisuaren kanpo aldeak (2023).

Es un autor traducido a 35 idiomas, y su obra ha sido llevada al cine por Montxo Armendariz (Obaba, 2005), Aizpea Goenaga (Zeru horiek, 2006) e Imanol Rayo (Bi anai, 2011).

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Bilbao, se estrenó en el mundo de la literatura en euskera en 1972, cuando publicó su primer texto, una pieza teatral de corte experimental 'Borobila eta puntua'.

En 1978 editó su primer libro de poesía, Etiopía, y fue a partir de 1980 cuando se dedicó ya de forma profesional a la literatura. Su novela más conocida es Obabakoak (1989), por la que recibió el Premio Nacional de Narrativa y el Premio Euskadi.

En 2006 fue nombrado miembro de Euskaltzaindia, la Academia de la Lengua Vasca, y en 2010 de Jakiunde, Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras. En 2019 se le otorgó el Premio Nacional de las Letras Españolas por su "contribución fundamental a la modernización y a la proyección internacional de las lenguas vasca y castellana".

SUSPENSE, HUMOR y PROFUNDIDAD

Bernardo Atxaga presentará el viernes, a las 11.00 horas, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao su libro 'Enarak', en la que se expresa que los montes de los alrededores de Arroagoia son poliverdes. Por ello, la editorial Pamiela se muestra convencida de que el lector leerá la obra "poliplacenteramente", y en ella encontrará suspense, humor, profundidad, un uso ágil del idioma y valentía.

Urtain es el protagonista de la novela, un pintor profesional, "el último", y las golondrinas, que dan título a la novela, "también están ahí, volando a diez metros por segundo sin parar". "Bernardo Atxaga ha escrito algo novedoso, una novela excepcional", asegura.