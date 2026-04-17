Aumenta la preocupación de los vascos por la vivienda, principal problema para el 57% y baja la inquietud por la sanidad

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BILBAO, 17 (EUROPA PRESS)

La preocupación por la vivienda sigue creciendo entre los ciudadanos vascos y un 57% la sitúa como el primer problema social, cinco puntos más que en 2025. La inquietud por la sanidad se ha reducido y supone un problema para el 26% de los ciudadanos, mientras el año pasado lo era para el 30%.

Estas son algunas de las conclusiones del sociómetro vasco, el primero de 2026, elaborado por el Gabinete de prospección sociológica del Gobierno vasco, y que se ha realizado a partir de 3.030 encuestas telefónicas, 730 en Álava, 1.315 en Bizkaia y 985 en Gipuzkoa, entre el 23 y el 26 de marzo.

Según el estudio, la ciudadanía vasca valora su situación personal con una media de 7 sobre 10, un resultado que se mantiene igual que en 2024 y 2025 y que supone el nivel más alto desde que esta valoración se mide.

La situación de Euskadi se sitúa en 6,1 puntos, mientras que la del Estado Español continúa por debajo del aprobado, con 4,8 puntos. Además, se observa un empeoramiento general de las expectativas a un año vista, ya que, de forma poco habitual, tanto en Euskadi como en el Estado Español, los vascos hacen una valoración más positiva del presente que del futuro próximo.

Entre los principales problemas sociales que existen en Euskadi, la vivienda se sitúa como más mencionado, señalado por el 57% de la población, 5 puntos más que en 2025.

Con menor frecuencia destacan los problemas relacionados con el mercado laboral (47%) que aumenta tres puntos porcentuales. La sanidad es citada como un problema por el 26%, pero desciende el nivel de preocupación en cuatro puntos, los problemas económicos, sin embargo son mencionados por el 20% de los encuestados y se eleva cinco puntos porcentuales respecto al anterior sondeo.

También se reduce dos puntos el porcentaje de los preocupados por la delincuencia y la inseguridad ciudadana, hasta el 19% y un punto los que citan la inmigración (12%).

La vivienda es el principal problema para los diferentes segmentos de población y franjas de edad, salvo para los votantes de Vox, cuya principal preocupación es la inmigración y problemas relacionados con ella. La vivienda sería su tercer problema principal y el segundo el mercado laboral.

Los votantes de PNV, EH Bildu, PSE-EE, Sumar y quienes se abstuvieron, ven como primer problema principal la vivienda, seguida de los problemas ligados al mercado laboral y la sanidad. Sin embargo, los del PP, que sí coinciden en el primer y segundo principal problema, perciben como el tercero la inmigración.

Si se pregunta por España, un 61% de los encuestados asegura que la situación política y el conflicto político es el principal problema, mientras un 45% cree que es la vivienda y en tercer lugar los problemas ligados al mercado de trabajo.

INSEGURIDAD

Respecto a la percepción de seguridad, algo más de la mitad de la ciudadanía (52%) considera que su pueblo o ciudad es más bien seguro, y otro tercio lo califica como totalmente seguro. En el extremo opuesto, un 13% lo percibe como más bien inseguro y solo un 3% como totalmente inseguro.

La sensación de inseguridad es mayor en las ciudades y entre personas situadas en el espectro ideológico de la derecha, mientras que se mantiene más baja entre jóvenes, mayores de 65 años y quienes viven en pueblos pequeños.

Por otro lado, dos de cada tres personas, un 65%, consideran que los servicios públicos en Euskadi son bastantes buenos, y otro 15% los valora como muy buenos. En contraste, un 16% opina que son bastante malos y un 2% los califica como muy malos.

En comparación con años anteriores, se observa una tendencia a la reducción de las valoraciones negativas de los servicios públicos que surgieron al inicio de la pandemia.

Respecto a los problemas personales que más influyen en la vida cotidiana de la ciudadanía vasca, destacan los económicos, que sube cinco puntos, hasta el 29%, y los vinculados al mercado laboral, dos puntos más que en 2025, un 26%. Les siguen los relacionados con la vivienda (20%) que baja dos puntos sobre el año pasado, la sanidad (20%), que aumenta un punto, y la inseguridad ciudadana (11%), con cinco puntos menos que en 2025.

El sociómetro destaca que, a diferencia de los problemas sociales, en el ámbito personal se observa "una elevada heterogeneidad" entre distintos colectivos de población.

Por otra parte, el 29% de la población considera que la gente principalmente tiende a mirar por sí misma, mientras hay un 22% que cree que intenta ayudar a los demás. El 49% mantiene posiciones intermedias. La población extranjera y las personas en situación de desempleo son quienes, en mayor medida, sostienen que la gente intenta ayudar a los demás.