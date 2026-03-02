Aumentan un 11,3% en febrero las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Euskadi, tras contabilizarse 2.213 ventas

Coche nuevo en exposición - EUROPA PRESS

BILBAO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en el País Vasco se han elevado a 2.213 unidades durante el pasado mes de febrero, lo que supone un aumento del 11,3% respecto al mismo mes del año anterior, según datos hechos públicos por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

Por territorios, en Bizkaia se vendieron en febrero 1.133 turismos y todoterrenos, un 7,6% más que en el mismo mes de 2025, mientras que en Gipuzkoa las ventas ascendieron a 670, un 16,7% más que un año antes, y en Álava a 410, un 13,2% más.

Por tipo de combustible, en Álava el 1,2% de los nuevos coches son diesel, un 16,6% de gasolina y un 82,2% del resto de combustibles. En este último apartado se incluyen los eléctricos puros (BEV), eléctrico de autonomía extendida (EREV), híbrido enchufable (PHEV) y no enchufable (HEV), hidrógeno (FCEV), GNC, GNL y GLP.

En Gipuzkoa, el 2% de las unidades matriculadas son diesel, un 13,6% de gasolina y un 84,3% de otros combustibles. En Bizkaia, el 2,6% de las nuevas matriculaciones son vehículos diesel, un 15,4% de gasolina y el 82% de otros combustibles.

De este modo, en lo que va de año la cifra de vehículos matriculados en Euskadi se sitúa en 4.263 unidades, suponiendo un incremento del 7,6% respecto al primer bimestre del pasado ejercicio.