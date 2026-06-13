Aumentan un 33% los accidentes laborales mortales en Euskadi, con 16 fallecidos hasta mayo

Archivo - Concentración de protesta de CCOO Euskadi por un accidente laboral mortal (archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Euskadi registró en los cinco primeros meses del año 16 accidentes labores mortales, con 13 trabajadores fallecidos en jornada de trabajo y tres en el trayecto de ida o regreso del puesto de trabajo, lo que supone cuatro muertes más (+33%) que en el mismo periodo del pasado año.

En el periodo enero-mayo se contabilizaron en el País Vasco 15.280 accidentes laborales con baja, representando un descenso del 4,6% respecto al mismo periodo del pasado año.

Según datos de Osalan, recogidos por Europa Press, los accidentes en jornada de trabajo ascendieron a 12.725 (-5,6%) y los contabilizados 'in itinere' a 1.843 (+4%).

Del total de accidentes en jornada de trabajo, 12.650 fueron leves (-5,6%), 62 graves (-10%) y 13 mortales (por los diez en 2025). Los siniestros 'in itinere' de carácter leve fueron 1.827 (+3,7%), hubo 13 graves (nueve en 2025) y tres víctimas mortales (dos un año antes).

El sector con más siniestralidad en jornada de trabajo entre enero y mayo fue Servicios (6.821 accidentes), seguido de la Industria (4.096 siniestros), Construcción (1.647 accidentados) y Agricultura, Ganadería y Pesca (161 bajas).

Por otra parte, el País Vasco contabilizó en los cinco primeros meses del año 842 enfermedades profesionales nuevas que causaron baja laboral, lo que representa un ascenso del 16% con respecto a las contabilizadas en el mismo periodo de 2025. Los casos de enfermedades profesionales que no provocaron baja se elevaron a 973, un 2,4% más que las 950 contabilizadas en 2025.