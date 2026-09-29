'Auzo Eszena' ofrece este otoño ocho citas con la magia, teatro, humor y danza a los barrios de Vitoria-Gasteiz

Presentación de 'Auzo Eszena' - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda temporada de la XVI edición de 'Auzo Eszena' arrancará el domingo 18 de octubre para poner en escena un total de ocho espectáculos no profesionales que tendrán lugar en los salones de actos de los centros cívicos de Vitoria-Gasteiz a lo largo de los próximos tres meses de otoño, de octubre a diciembre.

Durante su presentación este martes en rueda de prensa, la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, ha subrayado que 'Auzo Eszena' es uno de los programas que "más se alinean" con los objetivos del 'Plan Estratégico de Cultura', ya que "aporta un impulso estable a la creación local de Vitoria-Gasteiz y lleva la cultura a los barrios, y la descentraliza".

"Todo ello, además, dando la oportunidad a grupos y artistas no profesionales de que presenten sus obras ante un público y con todos los medios municipales a su alcance. Sin duda, es uno de los programas culturales municipales que más aporta a esta ciudad", ha asegurado

Las piezas son para todos los públicos y ofrecerán magia, teatro, humor y danza. 'Muchas magias por venir', de Tadir Teatro (magia y variedades), arrancará la programación el 18 de octubre en el centro cívico Aldabe. Posteriormente, 'Tres manzanas podridas', de Tercera fila (teatro), se ofrecerá el 25 de octubre.

La programación continuará con 'Todo mal', de Miernes Addams (monólogo de humor teatralizado), el 8 de noviembre; 'El gran inmolador', de Escena 5 (teatro musical), el 14 de noviembre; '136 escalones', de Ipazapi (teatro), el 22 de noviembre; 'Corrents', de Maitane y Laura (danza), el 29 de noviembre; 'Clownsulta-3: escenas', de Auskalho (teatro), el 13 de diciembre; y 'El milagro de Helen Kéller', de Towanda' (teatro), el 20 de diciembre.

Todas las actuaciones serán a las 19.00 horas y las personas interesadas en asistir podrán comprar su entrada desde el 1 de octubre en todos los centros cívicos e instalaciones deportivas (excepto frontones) y por internet (hasta una hora antes del comienzo del espectáculo). El precio de las entradas será de entre 5 a 7 euros.

VISIBILIZACIÓN DEL SUICIDIO

Dentro de la programación, Maitane y Laura presentan en 'Auzo Eszena' 'Corrents', una pieza de danza contemporánea como herramienta de visibilización social que "explora el naufragio emocional de la juventud a través de un lenguaje corporal y una dramaturgia surrealista".

Inspirada en el mar como metáfora del paisaje interior, la obra navega por las consecuencias de la presión social, la sobrecarga de estímulos y el aislamiento emocional que acaba ahogando. Se trata de "un toque de atención en el interminable silencio, solidarizándose con las victimas del suicidio".

Se trata del primer proyecto conjunto de estas creadoras, desarrollado en colaboración con AZ Participación, una asociación con una amplia trayectoria en prevención del suicidio en Vitoria-Gasteiz.

Los grupos y artistas de las artes escénicas no profesionales que participan en 'Auzo Eszena' cuentan con los teatros de los centros cívicos y su equipamiento para llevar a escena sus trabajos ante el público. Asimismo, disponen del personal necesario para tal efecto y se realiza difusión de los espectáculos. En esta edición del programa, se han seleccionado un total de 16 propuestas, las ocho que ya se representaron de febrero a mayo y las ocho restantes, presentadas este martes.