'Auzo Eszena' regresa a Vitoria-Gasteiz con ocho propuestas de artes escénicas de octubre a diciembre

La venta de entradas comienza este miércoles en los centros cívicos, instalaciones deportivas e internet

VITORIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las artes escénicas vuelven a los centros cívicos de Vitoria-Gasteiz con la segunda temporada de 'Auzo Eszena 2025' que mostrará un total de ocho propuestas, del 12 de octubre al 14 de diciembre, a las 19.00 horas, de mano de grupos amateur que dispondrán de la infraestructura necesaria para poner en escena sus espectáculos en los salones de actos de estos centros.

Durante su presentación, la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, ha destacado que el certamen "es un éxito" y "ofrece piezas interesantes, originales y que nos hacen reflexionar".

"Obras en las que sus protagonistas transmiten su energía, pasión y sus ganas al público. Por ello, esta iniciativa es todo un éxito, porque brinda la oportunidad a los participantes de compartir su trabajo con la ciudadanía, y a la ciudadanía de disfrutarlo", ha valorado.

Cada edición se genera una programación variada para el público de todas las edades y gustos a través de diferentes disciplinas, como el humor, teatro, magia y música. El 12 de octubre abrirá esta nueva sesión la obra 'Magia, risas y más risas', de Mago Goyo, en Salburua.

Posteriormente, el 19 de octubre, se pondrá en escena 'La gran aventura de James y Ernest', de Auskalhop, en Aldabe; el 25 de octubre, 'Musiteatro Handicap', de Handicap en Salburua; el 26 de octubre, 'La sustitución', de Imperfeccionismo mágico, en Zabalgana; y el 9 de noviembre, 'Queda prohibido el suicidio en primavera', de Teatracho en Arriaga.

Completan la programación, el 16 de noviembre, 'SanArte', de Azirkarte eta zirkunlanduz, en Zabalgana; el 23 de noviembre, 'Desconexión en la isla', de Irrigune, en Arriaga; y el 14 de diciembre, 'Cenizas de oro', de No me claves tus puñales, en Salburua.

Con estos ochos espectáculos se completa la oferta de la edición XIV de 'Auzo Eszena', que comenzó con las siete propuestas de la primera temporada de febrero a mayo, que contó con un total de 725 espectadores.

La venta de entradas comienza este miércoles en los centros cívicos e instalaciones deportivas (excepto frontones) y por internet hasta una hora antes del comienzo del espectáculo. Tendrán un precio entre los 5 y los 7 euros.

REFLEXIÓN SOBRE EL SUICIDIO

La rueda de prensa de presentación de 'Auzo Eszena' ha contado con la participación de la Asociación Teatracho, quien representará la obra 'Queda prohibido el suicidio en primavera, "una reflexión sobre la vida, la muerte, el suicidio y la importancia de encontrar la felicidad y la esperanza, incluso en los momentos más difíciles".

Como complemento al espectáculo, el centro cívico Arriaga va a albergar dos actividades complementarias: 'Haces Click y aparezco en escena', una exposición fotográfica disponible desde el 1 y hasta 21 de noviembre, y una charla, el 6 de noviembre. Teatracho y fotógrafos de la escuela A2 fotógrafos se unen en esta colaboración creativa que une teatro y fotografía.