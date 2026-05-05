Ayesa Digital, homologada en Acuerdos Marco y Sistemas Dinámicos de Adquisición de la Comisión Europea - AYESA DIGITAL

SAN SEBASTIÁN 5 May. (EUROPA PRESS) -

Ayesa Digital ha sido homologada en distintos Acuerdos Marco y Sistemas Dinámicos de Adquisición de la Comisión Europea. Esta presencia "abre una etapa de fuerte proyección internacional" y permite a la compañía participar en licitaciones con un volumen potencial de contratación asociado superior a los 2.500 millones de euros.

Según ha explicado en un comunicado, en los últimos meses se ha adherido a dos acuerdos marco de la Dirección General de Servicios Digitales. El primero de ellos, valorado en 290,37 millones de euros, contempla la prestación de servicios que abarcan el desarrollo, mantenimiento, migración, soporte y operación de sistemas de información en cualquier entorno -local o nube pública, privada o híbrida- y en cualquier ámbito de negocio.

También incluye el análisis y diseño de sistemas de información, nuevos o existentes, su desarrollo, implementación, mantenimiento y soporte tras la implementación.

El segundo, con un importe de 243,3 millones de euros, abarca ámbitos como el asesoramiento legal y normativo para la era digital, la evaluación de estándares y mejores prácticas de mercado, el análisis prospectivo y estratégico, la gobernanza digital, la inteligencia artificial, los datos, la implementación y la innovación.

Además, ha entrado en un acuerdo marco múltiple de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, para la prestación de servicios de diseño, implementación, gestión, operación y soporte de sistemas de información, incluyendo áreas como arquitectura empresarial, ciberseguridad y gobernanza TIC.

Este contrato, que tiene un valor de 186,5 millones de euros, posiciona a Ayesa Digital "en el núcleo tecnológico de una de las agencias europeas con mayor crecimiento presupuestario, reforzando su perfil como socio de referencia para instituciones europeas en proyectos digitales de alta complejidad y seguridad", ha destacado.

Asimismo, Ayesa Digital ha formalizado su participación en dos de los principales Sistemas Dinámicos de Adquisición del ecosistema tecnológico europeo. Uno, orientado a la contratación de servicios TIC especializados, cuenta con un volumen estimado de 1.200 millones de euros; y otro, que incluye servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, está dotado con 600 millones de euros y permitirá competir por proyectos vinculados a sistemas de información críticos en el ámbito europeo.