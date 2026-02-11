Ayesa Digital prevé aumentar la plantilla cerca de un 10% en todos sus hubs tecnológicos hasta 2027

José Luis Manzanares, Anton Arriola y Manu Baraza - LOLO VASCO_EOLO

BILBAO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ayesa Digital, proveedor global de servicios digitales, prevé aumentar cerca de un 10% el número de profesionales en todos sus hubs tecnológicos para acompañar al crecimiento del negocio hasta 2027, según ha trasladado Antón Arriola, presidente de Kutxabank y representante del consorcio inversor que el pasado 31 de diciembre alcanzó un acuerdo para adquirir la firma tecnológica.

Durante una visita a la empresa, en la que han estado presentes José Luis Manzanares, CEO de Ayesa, y los principales directivos de la consultora tecnológica, Arriola ha explicado que el objetivo es "promover un proyecto retador y ambicioso para todos los profesionales que forman parte de la compañía".

Junto a ello, ha reafirmado "la confianza en el equipo gestor y su apuesta por construir juntos un futuro ilusionante de crecimiento, en el que Ayesa Digital consolidará su posición como uno de los principales actores en un sector estratégico para el desarrollo y la competitividad de la industria".

Sobre el futuro del negocio, ha señalado que su respaldo busca, además, "generar nuevas oportunidades para el talento, fortalecer las capacidades y aprovechar la escala, manteniendo el compromiso con los principales mercados donde opera la compañía".

La estabilidad accionarial que proporcionará el consorcio contribuirá al desarrollo del plan estratégico, centrado en el crecimiento de la cartera y los servicios a empresas e instituciones, con especial foco en inteligencia artificial, ciberseguridad, automatización de procesos, gestión de datos y computación cuántica, según han señalado desde la empresa.

Además, han destacado que el proyecto "garantiza la continuidad del empleo y abre nuevas oportunidades para perfiles del sector tecnológico". Con 11.000 profesionales y una red nacional e internacional consolidada, el grupo apostará por "el empleo altamente cualificado, fomentando la formación en competencias digitales y la creación de puestos de trabajo vinculados a la innovación y el desarrollo".

Asimismo, según la empresa, "fortalecerá la cadena de valor tecnológica y generará sinergias con pymes y startups, con el objetivo de reforzar el tejido industrial y generar un impacto positivo en la economía".

NUEVO CEO

Por otro lado, dentro de la apuesta por la continuidad en la gestión y la confianza en el actual equipo directivo, se ha dado a conocer que, al cierre de la operación, Manu Baraza será el nuevo consejero delegado de Ayesa Digital. Mientras, José Luis Manzanares seguirá vinculado a la firma como senior advisor.

Baraza lleva ligado a la tecnológica más de 25 años, en la que ha ocupado diferentes cargos directivos, tanto en la antigua Ibermática como en Ayesa.

"El equipo de Ayesa Digital ha creado un ecosistema de trabajo y colaboración basado en la cercanía y el servicio de alta calidad al cliente. Y en esta nueva etapa nos vamos a apoyar en los mismos valores de esfuerzo y compromiso, para seguir afrontando grandes retos de crecimiento, rentabilidad y transformación", ha destacado Baraza.

El consorcio inversor está integrado por Indar Kartera (vehículo inversor de Kutxabank), Fundación BBK, el Gobierno Vasco -a través de Finkatuz (vehículo de inversión del Instituto Vasco de Finanzas)- y Teknei (socio tecnológico), mientras que ayer la Fundación Vital anunció también su incorporación al proyecto. El cierre de la operación está previsto para las próximas semanas tras la necesaria aprobación por parte de las autoridades competentes.