El Ayuntamiento de Amurrio y la Ertzaintza se reúnen para coordinar medidas ante los recientes robos en viviendas

VITORIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Ayuntamiento y de la Policía Municipal de Amurrio (Álava) se han reunido con la Ertzaintza para coordinar medidas preventivas, de vigilancia e investigación ante los casos de robos en viviendas que se han producido en las últimas fechas en núcleos aislados.

Además de la coordinación en labores policiales, la Policía Municipal de Amurrio ha realizado una serie de recomendaciones de cara a mejorar la autoprotección de vecinos y vecinas del municipio en esta labor.

El Ayuntamiento ha informado de que tanto si se vive en un edificio, como en una urbanización o vivienda unifamiliar, es aconsejable extremar la vigilancia ante la presencia de personas ajenas al entorno y no abrir el portal a personas desconocidas para no comprometer la seguridad del vecindario.

A su vez, ante la presencia de personas sospechosas en el edificio o en la urbanización, se debe llamar al teléfono de la Policía Local de Amurrio 636469288, al teléfono de la Comisaría de la Ertzaintza de Laudio-Llodio 944063860 o al teléfono de SOS-Deiak 112.

Del mismo modo, también se debe contactar con estos servicios si se escuchan ruidos en una vivienda que se conoce que está vacía. Otro de los consejos de autoprotección es cerrar la puerta de la vivienda con todas las vueltas de la llave cada vez que se salga, para evitar que se pueda acceder con el conocido como método del resbalón, es decir, introduciendo una pieza plástica entre el marco de la puerta y el resbalón de la cerradura.

En el caso de viviendas unifamiliares, se aconseja también cerrar todas las vías de acceso a sótanos, garajes o jardines, así como las ventanas.

Para facilitar una posible investigación y la recuperación de los objetos sustraídos, la Policía Municipal recomienda tener elaborado previamente un listado con los objetos electrónicos que tengamos en casa -tablets, televisores, ordenadores, consolas- y sus correspondientes números de serie. También es adecuado disponer de un listado detallado y fotografías de las joyas y objetos de valor.