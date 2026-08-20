El Ayuntamiento de Artziniega (Álava) diseña una 'ruta turística inmersiva' basada en realidad aumentada

Además de la reconstrucción visual del espacio en alta resolución, la aplicación actúa como una guía multimedia enriquecida - AYUNTAMIENTO DE ARTZINIEGA

VITORIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Artziniega (Álava) ha diseñado una 'ruta turística inmersiva' que complementa con sistemas de realidad aumentada los atractivos patrimoniales de la localidad, de forma que los usuarios pueden explorar monumentos y rincones emblemáticos a través del teléfono móvil.

En una primera etapa, las personas usuarias podrán acceder a experiencias inmersivas en formato 360°, fruto del escaneado digital de los monumentos. Próximamente, la aplicación incorporará una capa de Realidad Aumentada (RA), según ha informado el Ayuntamiento de Artziniega en un comunicado.

Además de la reconstrucción visual del espacio en alta resolución, la aplicación actúa como una guía multimedia enriquecida. De esa forma, se ofrecen explicaciones detalladas e interactivas sobre los elementos más significativos de cada punto en euskera, castellano e inglés.

La ruta abarca siete de los principales hitos patrimoniales del municipio: el Santuario de la Encina, la Torre de Ortiz de Molinillo y Velasco, Goiko Plaza, el Convento de las Agustinas, la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, la Fragua y el Museo Etnográfico.

Para disfrutar de la experiencia, es imprescindible estar presente físicamente en cada punto de la villa. La herramienta nace como un complemento de valor añadido a la información turística y a la visita tradicional, no como un sustituto.

La aplicación AbakandoTours permite realizar el recorrido mediante una visita guiada inteligente --en la que la aplicación orienta al usuario indicando el camino hacia la siguiente parada-- o en modo libre, para que cada visitante explore el casco histórico a su propio ritmo.

La aplicación AbakandoTours y el acceso a la ruta de Artziniega estarán disponibles de forma completamente gratuita para dispositivos iOS y en los próximos días en Android a través de App Store y Google Play.