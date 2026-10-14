El Ayuntamiento de Barakaldo denuncia pintadas contra la alcaldesa y de apoyo a ETA

Pintadas aparecidas en el entorno de la Iglesia de Santa Teresa en Barakaldo - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha denunciado la aparición de pintadas con insultos hacia la alcaldesa, Amaia del Campo, y con mensajes de apoyo a ETA, que ve "incompatibles con la convivencia, el respeto y los valores democráticos".

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el Consistorio vizcaíno ha condenado "rotundamente" las pintadas que, según ha explicado, han aparecido en el entorno de la iglesia de Santa Teresa, en Bagatza, y que ya han sido eliminadas por los servicios de limpieza municipales.

En ellas, aparecían insultos hacia la alcaldesa, la jeltzale Amaia del Campo, y el mensaje 'Gora ETA'. "La exaltación de una organización terrorista que tanto daño ha causado a nuestra sociedad y el uso del insulto como forma de expresión son incompatibles con la convivencia, el respeto y los valores democráticos", ha subrayado el Ayuntamiento.

En esta línea, ha reivindicado que "Barakaldo es una ciudad plural, construida sobre el respeto a todas las personas y el rechazo a cualquier forma de violencia".

Tras incidir en que no se pueden "normalizar mensajes que hieren la memoria de las víctimas del terrorismo y buscan degradar la convivencia", ha remarcado que "Barakaldo merece respeto" y ha expresado su compromiso en la defensa de "una ciudad libre, plural y comprometida con la convivencia".